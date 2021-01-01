Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу за останню добу





Про це інформують у Волинській ОДА.



Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:



м. Луцьк – 62,

Луцький район – 15,

Горохівський район – 6,

Ківерцівський район – 34,

Рожищенський район – 10,

м. Нововолинськ – 11,

Володимир-Волинський район – 4,

Іваничівський район – 3,

Локачинський район – 5,

Ковельський район – 6,

Любешівський район – 3,

Маневицький район – 4 .



Усього станом на 18 лютого в області зареєстрували 38 522 випадки.

Одужало – 35 808 осіб (за останню добу – 166).



Летальні випадки – 613 (за останню добу – 1 в Луцькому районі).

Методом ПЛР всього обстежили 153 704 особи, за минулу добу обстежили 856 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 163 випадки захворювання на COVID-19.Про це інформують у Волинській ОДА.Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:м. Луцьк – 62,Луцький район – 15,Горохівський район – 6,Ківерцівський район – 34,Рожищенський район – 10,м. Нововолинськ – 11,Володимир-Волинський район – 4,Іваничівський район – 3,Локачинський район – 5,Ковельський район – 6,Любешівський район – 3,Маневицький район – 4 .Усього станом на 18 лютого в області зареєстрували 38 522 випадки.Одужало – 35 808 осіб (за останню добу – 166).Летальні випадки – 613 (за останню добу – 1 в Луцькому районі).Методом ПЛР всього обстежили 153 704 особи, за минулу добу обстежили 856 осіб.

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