Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу за останню добу
Сьогодні, 10:20
За минулу добу на Волині зареєстрували 163 випадки захворювання на COVID-19.
Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:
м. Луцьк – 62,
Луцький район – 15,
Горохівський район – 6,
Ківерцівський район – 34,
Рожищенський район – 10,
м. Нововолинськ – 11,
Володимир-Волинський район – 4,
Іваничівський район – 3,
Локачинський район – 5,
Ковельський район – 6,
Любешівський район – 3,
Маневицький район – 4 .
Усього станом на 18 лютого в області зареєстрували 38 522 випадки.
Одужало – 35 808 осіб (за останню добу – 166).
Летальні випадки – 613 (за останню добу – 1 в Луцькому районі).
Методом ПЛР всього обстежили 153 704 особи, за минулу добу обстежили 856 осіб.
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Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:
м. Луцьк – 62,
Луцький район – 15,
Горохівський район – 6,
Ківерцівський район – 34,
Рожищенський район – 10,
м. Нововолинськ – 11,
Володимир-Волинський район – 4,
Іваничівський район – 3,
Локачинський район – 5,
Ковельський район – 6,
Любешівський район – 3,
Маневицький район – 4 .
Усього станом на 18 лютого в області зареєстрували 38 522 випадки.
Одужало – 35 808 осіб (за останню добу – 166).
Летальні випадки – 613 (за останню добу – 1 в Луцькому районі).
Методом ПЛР всього обстежили 153 704 особи, за минулу добу обстежили 856 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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