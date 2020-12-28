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Розшукують дівчину з Волині, яка зникла ще 7 років тому

Розшукують дівчину з Волині, яка зникла ще 7 років тому
Встановлюють місце знаходження безвісти зниклої Юлії Баран, 26 травня 1998 року народження, жительки міста Ковель.

Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.

Дівчина ще 22 січня 2014 року близько 17.00 години пішла з дому до подруги і не повернулась. Дотепер її місцезнаходження невідоме.

На час зникнення мала такі прикмети: худорлявої тілобудови, волосся чорне довге хвилясте, на вигляд 18-19 років, зріст 165-170 см.

Особливі прикмети: великі шрами з внутрішньої сторони обох ніг, біля колін, від перенесених опіків.

Була одягнена: коротка балонова куртка коричневого кольору з капюшоном, джинси синього кольору, чоботи чорного кольору.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної, просять невідкладно повідомити поліцію за номерами (03352) 5-32-84, 095-3024445 або «102». Конфіденційність гарантують.

Розшукують дівчину з Волині, яка зникла ще 7 років тому

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Теги: Волинь, розшук, поліція
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