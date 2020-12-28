Розшукують дівчину з Волині, яка зникла ще 7 років тому
Сьогодні, 15:19
Встановлюють місце знаходження безвісти зниклої Юлії Баран, 26 травня 1998 року народження, жительки міста Ковель.
Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
Дівчина ще 22 січня 2014 року близько 17.00 години пішла з дому до подруги і не повернулась. Дотепер її місцезнаходження невідоме.
На час зникнення мала такі прикмети: худорлявої тілобудови, волосся чорне довге хвилясте, на вигляд 18-19 років, зріст 165-170 см.
Особливі прикмети: великі шрами з внутрішньої сторони обох ніг, біля колін, від перенесених опіків.
Була одягнена: коротка балонова куртка коричневого кольору з капюшоном, джинси синього кольору, чоботи чорного кольору.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної, просять невідкладно повідомити поліцію за номерами (03352) 5-32-84, 095-3024445 або «102». Конфіденційність гарантують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
Дівчина ще 22 січня 2014 року близько 17.00 години пішла з дому до подруги і не повернулась. Дотепер її місцезнаходження невідоме.
На час зникнення мала такі прикмети: худорлявої тілобудови, волосся чорне довге хвилясте, на вигляд 18-19 років, зріст 165-170 см.
Особливі прикмети: великі шрами з внутрішньої сторони обох ніг, біля колін, від перенесених опіків.
Була одягнена: коротка балонова куртка коричневого кольору з капюшоном, джинси синього кольору, чоботи чорного кольору.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної, просять невідкладно повідомити поліцію за номерами (03352) 5-32-84, 095-3024445 або «102». Конфіденційність гарантують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Від мене вимагали пожиттєво заборонити виховательці працювати, але я не Понтій Пилат, – мер Луцька про скандал у дитсадку
Сьогодні, 16:23
Лучани вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО
Сьогодні, 15:53
Розшукують дівчину з Волині, яка зникла ще 7 років тому
Сьогодні, 15:19
Під Києвом випадковий свідок пожежі врятував із вогню двох дітей, але сам отримав травми. ВІДЕО
Сьогодні, 15:14
Волинський підприємець, який хотів контрабандою вивезти деревину акації, заплатить штраф
Сьогодні, 15:00