Розшукують дівчину з Волині, яка зникла ще 7 років тому

Встановлюють місце знаходження безвісти зниклої, 26 травня 1998 року народження, жительки міста Ковель.Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.Дівчина ще 22 січня 2014 року близько 17.00 години пішла з дому до подруги і не повернулась. Дотепер її місцезнаходження невідоме.На час зникнення мала такі: худорлявої тілобудови, волосся чорне довге хвилясте, на вигляд 18-19 років, зріст 165-170 см.: великі шрами з внутрішньої сторони обох ніг, біля колін, від перенесених опіків.коротка балонова куртка коричневого кольору з капюшоном, джинси синього кольору, чоботи чорного кольору.Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної, просять невідкладно повідомити поліцію за номерами. Конфіденційність гарантують.