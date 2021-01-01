«Чиста лікарня – безпечна для пацієнта»: волинський медзаклад отримав сертифікат всеукраїнського проєкту

Комунальне підприємство “Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання” отримало сертифікат всеукраїнського проекту «Чиста лікарня - безпечна для пацієнта» від асоціації "Служба організації інфекційного контролю".Про це повідомляють на сторінці медзакладу.Служба організації інфекційного контролю (СОІК) провела у лікарні аудит, склала протоколи і надала свідоцтво у вигляді табличок та відзнак на вхідних дверях про те, що відділення пройшли сертифікацію проекту «Чиста лікарня - безпечна для пацієнта».У результаті планової перевірки представники Асоціації підтвердили, що відділення лікарні дотримуються виконання умов програми “Чиста лікарня - безпечна для пацієнта”.Зокрема, відділення оснащені засобами для гігієни рук, засобами для дезінфекції поверхонь та інструментів, обладнанням для прибирання, професійними ємностями. Також налагоджена система утилізації медичних відходів. Крім цього, персонал лікарні володіє основними навиками забезпечення санітарно-епідеміологічного режиму в закладі охорони здоров’я.Сертифікат програми “Чиста лікарні - безпечна для пацієнта” отримали:- гінекологічне відділення КП "Володимир-Волинське ТМО";- відділення анестезіології та інтенсивної терапії КП "Володимир-Волинське ТМО";- приймальне відділення КП "Володимир-Волинське ТМО";- відділення амбулаторного гемодіалізу КП "Володимир-Волинське ТМО";- неврологічне відділення (підтвердило дане звання, що було отримане у 2016 році).Представниця Асоціаціївисловила вдячність КП “Володимир-Волинське ТМО” за те, що доєдналися до проекту “Чиста лікарня - безпечна для пацієнта”, подякувала за плідну роботу керівництву та колективу лікарні, а також привітала з отриманням статусу.Асоціація "Служба організації інфекційного контролю" була заснована у 2008 році на базі німецької дослідницької лабораторії імені доктора М.Лютера.Основна мета діяльності асоціації - проект “Чиста лікарня безпечна для пацієнта”. Окрім цього, асоціація займається проведенням навчальних тренінгів, лекцій, проведенням аудитів, відриттям приватних кабінетів та відділень, проводить навчання медичного персоналу.Мета проекту “Чиста лікарня - безпечна для пацієнта” — забезпечення високого рівня гігієни в лікувальних закладах України, профілактика професійного захворювання медичного персоналу, запобігання поширенню внутрішньолікарняних інфекцій, економія коштів лікувальних закладів.