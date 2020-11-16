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У Луцьку 20-річна водійка BMW їздила без номерного знака

У Луцьку 20-річна водійка BMW їздила без номерного знака
Вчора, 19 лютого, луцькі патрульні затримали водійку, яка керувала авто без номерного знака.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Зазначають, близько 18-ї години екіпаж патрульних у Луцьку помітив транспортний засіб BMW X5, водійка якого керувала автомобілем без переднього номерного знака.

На 20-ти річну водійку автомобіля BMW патрульні склали постанову за ч. 6 ст. 121 (Керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в установленому порядку, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів, перевернутим чи неосвітленим) КУпАП.

Санкція статті передбачає штраф у розмірі 170 грн.

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Теги: Луцьк, водійка, BMW
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