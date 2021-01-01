За минулі вихідні на Волині рятувальники витягали із заметів 5 автомобілів. ВІДЕО
Сьогодні, 10:43
За 21-22 лютого волинські рятувальники витягли декілька автівок із снігових заметів.
Інформують, що вони вивільнили 5 автомобілів, з яких 1 – вантажний, 3 – легкових та 1 автомобіль швидкої медичної допомоги. У транспортних засобах перебувало 9 людей, - інформує Управління ДСНС у Волинській області.
Зокрема рятувальники допомогли водіям, які опинилися у складних дорожніх умовах через щільний покрив снігу в місті Луцьку, селищах Когильне Володимир-Волинського району, Марковичі, Павловичі Локачинського району.
До ліквідації залучали 4 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів УДСНС області.
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Інформують, що вони вивільнили 5 автомобілів, з яких 1 – вантажний, 3 – легкових та 1 автомобіль швидкої медичної допомоги. У транспортних засобах перебувало 9 людей, - інформує Управління ДСНС у Волинській області.
Зокрема рятувальники допомогли водіям, які опинилися у складних дорожніх умовах через щільний покрив снігу в місті Луцьку, селищах Когильне Володимир-Волинського району, Марковичі, Павловичі Локачинського району.
До ліквідації залучали 4 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів УДСНС області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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