За минулі вихідні на Волині рятувальники витягали із заметів 5 автомобілів. ВІДЕО





Інформують, що вони вивільнили 5 автомобілів, з яких 1 – вантажний, 3 – легкових та 1 автомобіль швидкої медичної допомоги. У транспортних засобах перебувало 9 людей, - інформує Управління ДСНС у Волинській області.



Зокрема рятувальники допомогли водіям, які опинилися у складних дорожніх умовах через щільний покрив снігу в місті Луцьку, селищах Когильне Володимир-Волинського району, Марковичі, Павловичі Локачинського району.



До ліквідації залучали 4 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів УДСНС області.









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