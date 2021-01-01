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У Луцьку на проспекті Молоді зіткнулися дві маршрутки та автівка. ФОТО

У Луцьку на проспекті Молоді зіткнулися дві маршрутки та автівка. ФОТО
На проспекті Молоді у Луцьку сталася подвійна аварія за участю двох маршруток і легковика Fiat.

Про це 12 каналу повідомили очевидці.

Аварія сталася вранці 23 лютого. Як стверджують усі водії – через слизьку дорогу.

За інформацією очевидців, автомобіль Fiat зачепив маршрутку №26, водій останньої спробував загальмувати, в результаті чого ззаду в нього в’їхала маршрутка №9.

У поліції ж кажуть: усе через недотримання безпечної дистанції руху.

В результаті ДТП, на щастя, ніхто не постраждав. Легковик залишився майже неушкодженим, а от обидві маршрутки потребують ремонту.

У Луцьку на проспекті Молоді зіткнулися дві маршрутки та автівка. ФОТО
У Луцьку на проспекті Молоді зіткнулися дві маршрутки та автівка. ФОТО
У Луцьку на проспекті Молоді зіткнулися дві маршрутки та автівка. ФОТО

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Теги: Луцьк, подвійна аварія, маршрутки
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