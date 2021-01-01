У Луцьку на проспекті Молоді зіткнулися дві маршрутки та автівка. ФОТО
Сьогодні, 12:46
На проспекті Молоді у Луцьку сталася подвійна аварія за участю двох маршруток і легковика Fiat.
Про це 12 каналу повідомили очевидці.
Аварія сталася вранці 23 лютого. Як стверджують усі водії – через слизьку дорогу.
За інформацією очевидців, автомобіль Fiat зачепив маршрутку №26, водій останньої спробував загальмувати, в результаті чого ззаду в нього в’їхала маршрутка №9.
У поліції ж кажуть: усе через недотримання безпечної дистанції руху.
В результаті ДТП, на щастя, ніхто не постраждав. Легковик залишився майже неушкодженим, а от обидві маршрутки потребують ремонту.
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Про це 12 каналу повідомили очевидці.
Аварія сталася вранці 23 лютого. Як стверджують усі водії – через слизьку дорогу.
За інформацією очевидців, автомобіль Fiat зачепив маршрутку №26, водій останньої спробував загальмувати, в результаті чого ззаду в нього в’їхала маршрутка №9.
У поліції ж кажуть: усе через недотримання безпечної дистанції руху.
В результаті ДТП, на щастя, ніхто не постраждав. Легковик залишився майже неушкодженим, а от обидві маршрутки потребують ремонту.
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