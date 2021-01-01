У Луцьку на проспекті Молоді зіткнулися дві маршрутки та автівка. ФОТО





Про це



Аварія сталася вранці 23 лютого. Як стверджують усі водії – через слизьку дорогу.



За інформацією очевидців, автомобіль Fiat зачепив маршрутку №26, водій останньої спробував загальмувати, в результаті чого ззаду в нього в’їхала маршрутка №9.



У поліції ж кажуть: усе через недотримання безпечної дистанції руху.



В результаті ДТП, на щастя, ніхто не постраждав. Легковик залишився майже неушкодженим, а от обидві маршрутки потребують ремонту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На проспекті Молоді у Луцьку сталася подвійна аварія за участю двох маршруток і легковика Fiat.Про це 12 каналу повідомили очевидці.Аварія сталася вранці 23 лютого. Як стверджують усі водії – через слизьку дорогу.За інформацією очевидців, автомобіль Fiat зачепив маршрутку №26, водій останньої спробував загальмувати, в результаті чого ззаду в нього в’їхала маршрутка №9.У поліції ж кажуть: усе через недотримання безпечної дистанції руху.В результаті ДТП, на щастя, ніхто не постраждав. Легковик залишився майже неушкодженим, а от обидві маршрутки потребують ремонту.

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