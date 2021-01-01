Веде до підвалу 18-го століття: археологи почали досліджувати провалля біля міськради у Володимирі. ФОТО





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Як розповіли, провалля веде до підвалу 18-го століття. В нього спустилися та взяли цеглу на дослідження, а також намалювали план підвалу та зазначили, що він може бути частиною підземних ходів.



Як розповів науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк, провалля утворилося у склепінні підвалу. Це кімната шириною 4,2 метри та довжиною 6,2 метри. Висота підвалу – 2,5 метри.



Зверху, прямо над тим місцем, де було склепіння цієї кімнати, пролягає каналізаційна труба, є ще певні мережі, але через саму кімнату вони не проходять.



“Є стіни, які повністю збережені, склепіння також частково збережене. Видно, що це поки що окрема кімната. В тильній частині є ніша та решітка, яка повністю повторює ситуацію підземель кафедрального собору Петра і Павла у Луцьку. Це продуха для повітря. Напроти решітки є три ніші: одна замурована, але середня та права не мають замуровки. Це проходи. Куди вони ведуть, поки не відомо”, – розповів археолог.



Підвал, що відкрився, може бути частиною підземних ходів старого міста або просто підвалом, яким мав кілька кімнат.



Директор АДІКЗ “Стародавній Володимир” Володимир Пикалюк зауважив, що підвал планують ще досліджувати. 23-го лютого з нього дістали частину цегляної кладки, що провалилася.



Місцевих мешканців просять не підходити до провалля, адже є небезпека, що склепіння може не витримати та обвалитися далі.



Нагадаємо, що кілька років тому в центрі Володимира на вулиці Данила Галицького на проїжджій частині також утворилося невелике провалля, де бачили цегляну кладку.



Фото з підвалу від працівників заповідника “Стародавній Володимир”:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23-го лютого до Володимира-Волинського прибули археологи з Луцька, щоб дослідити провалля, яке виявили нещодавно біля міської ради. Про це повідомляє "Буг" Як розповіли, провалля веде до підвалу 18-го століття. В нього спустилися та взяли цеглу на дослідження, а також намалювали план підвалу та зазначили, що він може бути частиною підземних ходів.Як розповів науковий співробітник Охоронної археологічної служби України, провалля утворилося у склепінні підвалу. Це кімната шириною 4,2 метри та довжиною 6,2 метри. Висота підвалу – 2,5 метри.Зверху, прямо над тим місцем, де було склепіння цієї кімнати, пролягає каналізаційна труба, є ще певні мережі, але через саму кімнату вони не проходять.“Є стіни, які повністю збережені, склепіння також частково збережене. Видно, що це поки що окрема кімната. В тильній частині є ніша та решітка, яка повністю повторює ситуацію підземель кафедрального собору Петра і Павла у Луцьку. Це продуха для повітря. Напроти решітки є три ніші: одна замурована, але середня та права не мають замуровки. Це проходи. Куди вони ведуть, поки не відомо”, – розповів археолог.Підвал, що відкрився, може бути частиною підземних ходів старого міста або просто підвалом, яким мав кілька кімнат.Директор АДІКЗ “Стародавній Володимир”зауважив, що підвал планують ще досліджувати. 23-го лютого з нього дістали частину цегляної кладки, що провалилася.Місцевих мешканців просять не підходити до провалля, адже є небезпека, що склепіння може не витримати та обвалитися далі.Нагадаємо, що кілька років тому в центрі Володимира на вулиці Данила Галицького на проїжджій частині також утворилося невелике провалля, де бачили цегляну кладку.

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