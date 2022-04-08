У Луцьку патрульні допомогли чоловікові з інвалідністю, який посеред ночі заблукав у місті. ВІДЕО
Сьогодні, 13:34
Луцькі патрульні допомоги чоловікові, який посеред траси заблукав і не знав куди йти.
Сьогодні вночі на вулиці Ковельській, поліцейські помітили пішохода, який перебував в темну пору доби на проїжджій частині дороги, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Патрульні зупинилися біля чоловіка аби провести з ним профілактичну бесіду, адже він рухався з порушенням правил дорожнього руху.
Чоловік пояснив охоронця порядку, що заблукав та не знає, де знаходиться. Також повідомив, що має інвалідність. Патрульні доставили 47-річного місцевого жителя за місцем його проживання та провели з ним профілактичну бесіду щодо дотримання ПДР.
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Сьогодні вночі на вулиці Ковельській, поліцейські помітили пішохода, який перебував в темну пору доби на проїжджій частині дороги, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Патрульні зупинилися біля чоловіка аби провести з ним профілактичну бесіду, адже він рухався з порушенням правил дорожнього руху.
Чоловік пояснив охоронця порядку, що заблукав та не знає, де знаходиться. Також повідомив, що має інвалідність. Патрульні доставили 47-річного місцевого жителя за місцем його проживання та провели з ним профілактичну бесіду щодо дотримання ПДР.
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