У селі на Волині на смерть замерз 48-річний чоловік
Сьогодні, 09:44
У селі Новосілки Горохівського району на смерть замерз 48-літній місцевий житель.
Про це пише газета Волинь-нова.
Інформують, що тіло знайшов на дорозі поза людськими городами тракторист, який прогортав снігові перемети на вулицях, і відразу ж зателефонував старості села.
Про трагедію сільський голова відразу ж повідомив поліцейських. На тілі померлого слідів насильницької смерті не виявили. Односельчани розповідають, що загиблий любив випити зайву чарку й часто жалівся на біль у ногах.
Кажуть, що до будинку чоловік не дійшов всього 150 метрів.
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Про це пише газета Волинь-нова.
Інформують, що тіло знайшов на дорозі поза людськими городами тракторист, який прогортав снігові перемети на вулицях, і відразу ж зателефонував старості села.
Про трагедію сільський голова відразу ж повідомив поліцейських. На тілі померлого слідів насильницької смерті не виявили. Односельчани розповідають, що загиблий любив випити зайву чарку й часто жалівся на біль у ногах.
Кажуть, що до будинку чоловік не дійшов всього 150 метрів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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