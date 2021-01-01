вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині на смерть замерз 48-річний чоловік

У селі на Волині на смерть замерз 48-річний чоловік
У селі Новосілки Горохівського району на смерть замерз 48-літній місцевий житель.

Про це пише газета Волинь-нова.

Інформують, що тіло знайшов на дорозі поза людськими городами тракторист, який прогортав снігові перемети на вулицях, і відразу ж зателефонував старості села.

Про трагедію сільський голова відразу ж повідомив поліцейських. На тілі померлого слідів насильницької смерті не виявили. Односельчани розповідають, що загиблий любив випити зайву чарку й часто жалівся на біль у ногах.

Кажуть, що до будинку чоловік не дійшов всього 150 метрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, тіло, сніг, Новосілки, трагедія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ДТП у Луцьку: на перехресті зіткнулися два авто
Сьогодні, 10:10
У Кривому Розі 10-річний хлопчик випав з 5-го поверху, тікаючи від п’яного батька. ВІДЕО
Сьогодні, 10:10
У селі на Волині на смерть замерз 48-річний чоловік
Сьогодні, 09:44
«Ми робимо добре або дуже добре», – керівник волинської меблевої компанії BROSKO*
Сьогодні, 09:30
Колишнього керівника Держгеокадастру Волині через суд поновили на роботі
Сьогодні, 09:24
Схожі новини
На Волині у власному будинку через куріння загинув чоловік На Волині у власному будинку через куріння загинув чоловік
15 лютий, 15:45
Впав з 12 поверху: в Польщі загинув українець Впав з 12 поверху: в Польщі загинув українець
05 лютий, 07:35
На Волині від отруєння алкоголем і переохолодження помер чоловік На Волині від отруєння алкоголем і переохолодження помер чоловік
29 січень, 22:21
У Польщі під час пожежі загинув молодий українець У Польщі під час пожежі загинув молодий українець
04 січень, 09:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Паркінг у «Яровиці» – безпека для транспортного засобу*
Сьогодні, 10:56
 0
Де у Луцьку хочуть відкрити McDonald’s
Сьогодні, 10:55
 0
Депутату за безцінь продали 8 гектарів землі у «царському» селі під Луцьком
Сьогодні, 10:33
 0
У Луцькраді створили депутатську групу з гендерних питань
Сьогодні, 10:13
 0
У Кривому Розі 10-річний хлопчик випав з 5-го поверху, тікаючи від п’яного батька. ВІДЕО
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8