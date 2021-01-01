У селі на Волині на смерть замерз 48-річний чоловік





Про це пише газета



Інформують, що тіло знайшов на дорозі поза людськими городами тракторист, який прогортав снігові перемети на вулицях, і відразу ж зателефонував старості села.



Про трагедію сільський голова відразу ж повідомив поліцейських. На тілі померлого слідів насильницької смерті не виявили. Односельчани розповідають, що загиблий любив випити зайву чарку й часто жалівся на біль у ногах.



Кажуть, що до будинку чоловік не дійшов всього 150 метрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Новосілки Горохівського району на смерть замерз 48-літній місцевий житель.Про це пише газета Волинь-нова Інформують, що тіло знайшов на дорозі поза людськими городами тракторист, який прогортав снігові перемети на вулицях, і відразу ж зателефонував старості села.Про трагедію сільський голова відразу ж повідомив поліцейських. На тілі померлого слідів насильницької смерті не виявили. Односельчани розповідають, що загиблий любив випити зайву чарку й часто жалівся на біль у ногах.Кажуть, що до будинку чоловік не дійшов всього 150 метрів.

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