У Луцьку відбувся концерт до дня народження Лесі Українки. ФОТО
Сьогодні, 10:15
У Луцьку відзначають 150-річчя від дня народження Лесі Українки.
Зокрема у середу, 24 лютого, відбувся спільний концерт солістів і творчих колективів Волинського національного університету імені Лесі Українки та Волинської обласної філармонії у одному із корпусів навчального закладу, - інформують у Волинській ОДА.
«І в серці моїм переможнії співи лунають» – саме ці рядки із циклу поезій «Мелодії» Лесі Українки стали мотивом святкового дійства, яке організував факультет культури і мистецтв Лесиного вишу.
До літературно-мистецького вечора також долучився заступник голови облдержадміністрації Анатолій Костик.
«Легендарним цілющим напоєм для Лесі Українки була музика. Душа генія відчувала її магічний влив, вона заспокоювала серце, збуджувала уяву, – зазначив ведучий заходу. – Дуже часто, коли йдеться про багатогранність творчої натури письменниці згадують саме про її музикальність і цілком закономірно, адже музика для неї – це світ натхнення, праці, джерело духовної сили та філософської мудрості».
У залі зазвучали музичні композиції на твори поетеси у виконанні академічного хору університету та оркестрів обласної філармонії.
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Зокрема у середу, 24 лютого, відбувся спільний концерт солістів і творчих колективів Волинського національного університету імені Лесі Українки та Волинської обласної філармонії у одному із корпусів навчального закладу, - інформують у Волинській ОДА.
«І в серці моїм переможнії співи лунають» – саме ці рядки із циклу поезій «Мелодії» Лесі Українки стали мотивом святкового дійства, яке організував факультет культури і мистецтв Лесиного вишу.
До літературно-мистецького вечора також долучився заступник голови облдержадміністрації Анатолій Костик.
«Легендарним цілющим напоєм для Лесі Українки була музика. Душа генія відчувала її магічний влив, вона заспокоювала серце, збуджувала уяву, – зазначив ведучий заходу. – Дуже часто, коли йдеться про багатогранність творчої натури письменниці згадують саме про її музикальність і цілком закономірно, адже музика для неї – це світ натхнення, праці, джерело духовної сили та філософської мудрості».
У залі зазвучали музичні композиції на твори поетеси у виконанні академічного хору університету та оркестрів обласної філармонії.
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