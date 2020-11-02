Волинянин вдома незаконно зберігав боєприпаси, йому «світить» тюрма

До семи років позбавлення волі загрожує волинянину за незаконне зберігання боєприпасів.Учора, 24 лютого, під час обшуку у рамках досудового розслідування, поліцейські виявили у будинку жителя Камінь-Каширського району банку з порохом, 15 набоїв 16-го калібру та пижі, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Боєприпаси вилучили та направили на дослідження.Санкція ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.Поліція Волині нагадує, що особа, яка добровільно здасть до поліції зброю та вибухівку, звільняється від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.