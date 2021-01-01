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У Володимирі через сміттєвоз трапилася аварія

У Володимирі через сміттєвоз трапилася аварія
25-го лютого близько 9 ранку по вулиці Гоголя, неподалік від лікарні, у Володимирі-Волинському зіштовхнулися два автомобілі: Citroen Jumper та Volkswagen.

Про це БУГу повідомили очевидці.

Як повідомляють свідки, один з автомобілів об’їжджав сміттєвоз, а на зустріч йому виїхав інший, який за 20 метрів намагався загальмувати, але через слизьку дорогу, це не вдавалося. Внаслідок цього автомобілі зіштовхнулися.

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Теги: Володимир, аварія, сміттєвоз
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