У Володимирі через сміттєвоз трапилася аварія





Про це



Як повідомляють свідки, один з автомобілів об’їжджав сміттєвоз, а на зустріч йому виїхав інший, який за 20 метрів намагався загальмувати, але через слизьку дорогу, це не вдавалося. Внаслідок цього автомобілі зіштовхнулися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25-го лютого близько 9 ранку по вулиці Гоголя, неподалік від лікарні, у Володимирі-Волинському зіштовхнулися два автомобілі: Citroen Jumper та Volkswagen.Про це БУГу повідомили очевидці.Як повідомляють свідки, один з автомобілів об’їжджав сміттєвоз, а на зустріч йому виїхав інший, який за 20 метрів намагався загальмувати, але через слизьку дорогу, це не вдавалося. Внаслідок цього автомобілі зіштовхнулися.

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