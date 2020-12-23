Де у Луцьку відкриють новий магазин «Сільпо»
Сьогодні, 14:10
У Луцьку планують відкрити новий супермаркет мережі «Сільпо».
Про це пише All Retail.
Магазин буде працювати за адресою: м.Луцьк, Київський майдан, 11 — в приміщенні, де раніше «Вопак» був сусідом з магазином EVA.
Відзначимо, що зараз в Луцьку працює чотири супермаркети мережі «Сільпо», два з яких ще «старої школи» і два — концептуальних сучасних.
Цікаво, що прийдешній магазин на Київському майдані буде розташувався всього за два кілометри від іншого «Сільпо», що працює в торговому центрі «Імідж».
«Вопак» на Київському майдані функціонував в Луцьку з 2005 року, але, як відомо, минулого року волинська компанія «ПАККО Холдинг», що розвиває цю мережу, припинила свою роботу.
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Про це пише All Retail.
Магазин буде працювати за адресою: м.Луцьк, Київський майдан, 11 — в приміщенні, де раніше «Вопак» був сусідом з магазином EVA.
Відзначимо, що зараз в Луцьку працює чотири супермаркети мережі «Сільпо», два з яких ще «старої школи» і два — концептуальних сучасних.
Цікаво, що прийдешній магазин на Київському майдані буде розташувався всього за два кілометри від іншого «Сільпо», що працює в торговому центрі «Імідж».
«Вопак» на Київському майдані функціонував в Луцьку з 2005 року, але, як відомо, минулого року волинська компанія «ПАККО Холдинг», що розвиває цю мережу, припинила свою роботу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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