Смерть 19-річного хлрпця у Ковелі: причиною став імпровізований боксерський спаринг

один із учасників загинув.



Нещодавно суд виніс вирок у цій справі, пише



Так, 13 вересня 2019-го дві компанії молодих людей в нічний час відпочивали у парку та пили пиво, поблизу пам'ятника учасникам ЧАЕС. В якийсь момент один з перехожих, поводячи себе дивно, почав розглядати обвинуваченого, на що останній відреагував роздратовано та наказав йому відійти. В свою чергу потерпілий запитав, чому він так агресивно реагує на звичайного перехожого та запропонував продемонструвати свої можливості у рівному спарингу, оскільки обидва колись займались у секції з боксу.



Зі слів підсудного, спаринг не передбачав нанесення контактних ударів, не був бійкою, через пустощі та без агресії мали намір показати свої вміння. Тому постійно рухаючись, робили імітовані удари в повітрі в сторону один-одного, але без контакту. Він стверджує, що в певний момент опонент завдав удар лівою, яким зачепив його, а правою рукою вдарив в обличчя. У відповідь він наніс йому два удари руками: правою – в груди та лівою – в передпліччя. Далі вони зупинилися та ще упродовж певного часу розмовляли та пили пиво, а потім попрощалися та розійшлися.



Обвинувачений стверджує, що не бив загиблого в голову та просив врахувати ту обставину, що його виїзд в Республіку Польща через кілька днів після події обумовлений завчасно спланованою роботою, тому він не мав на меті уникати розслідування.



Батьки потерпілого розповіли, що син повернувся додому вночі, а зранку у нього почалась нудота, він тримався за голову і скаржився на біль, таблетки не допомагали. Вони не могли зрозуміти причину болю, адже ознак сильного сп`яніння не було, одяг був чистим, на тілі не було жодного ушкодження чи ознак падіння. Тато кілька разів оглядав голову та тіло сина, нічого підозрілого не виявив. Син весь час спав, а приблизно о 15 годині у нього посиніли губи, штучне дихання не допомагало, дії трьох бригад медиків екстреної медичної допомоги виявились безсилі.



Під час слідчого експерименту один із свідків зазначить, що бачив як потерпілий першим вдарив обвинуваченого та отримав один удар в голову у відповідь. В суді хлопець від своїх показів відмовився, зазначивши, що під час проведення експерименту перебував під впливом наркотиків і говорив те, що від нього просив слідчив. Натомість покази понятих стверджують, що свідок був у цілком адекватному стані.



У висновку комісійної судово-медичної експертизи №57 від 05.12.2019 року (а.с.114 т.1) зазначено:



"Загиблий отримав такі тілесні ушкодження: закриту черепно-мозкову травму у вигляді перелому кісток основи черепа, субдуральної гематоми лівої скроневої ділянки об`ємом 200 мл, гематоми м`яких тканин голови зі сторони їх внутрішньої поверхні зліва та лівого скроневого м`язу. Враховуючи патоморфологічну характеристику тілесного ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми – воно утворилось внаслідок контакту з тупим твердим предметом із обмеженою контактуючою поверхнею, найбільш вірогідно - рукою сторонньої особи, затиснутою в кулак (кулаком руки). Утворення вищевказаного тілесного ушкодження внаслідок падіння з висоти власного зросту, як з попередньо наданим прискоренням так і без нього, з подальшим ударом лівою частиною голови об виступаючі предмети - в даному випадку - виключається. Дане тілесне ушкодження могло утворитись за обставин, вказаних свідком під час слідчого експерименту"



У підсумку чоловіка визнали винним у вбивстві через необережність. 4 роки та 6 місяців він проведе у місцях позбавлення волі. Окрім цього, він повинен сплатити батькам померлого 500 тисяч гривень моральної шкоди. На винесений вирок можна подати апеляцію. Якщо вона буде, то його приведення до виконання відбудеться вже після рішення апеляційної інстанції.



Нагадаємо, після загибелі хлопця його мати через соцмережі шукала свідків, аби зрозуміти, що сталося.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі у вересні 2019 року двоє хлопців, перебуваючи в парку Меморіального комплексу Слави, вирішили провести імпровізований боксерський спаринг. У підсумкуНещодавно суд виніс вирок у цій справі, пише "Конкурент" Так, 13 вересня 2019-го дві компанії молодих людей в нічний час відпочивали у парку та пили пиво, поблизу пам'ятника учасникам ЧАЕС. В якийсь момент один з перехожих, поводячи себе дивно, почав розглядати обвинуваченого, на що останній відреагував роздратовано та наказав йому відійти. В свою чергу потерпілий запитав, чому він так агресивно реагує на звичайного перехожого та запропонував продемонструвати свої можливості у рівному спарингу, оскільки обидва колись займались у секції з боксу.Зі слів підсудного, спаринг не передбачав нанесення контактних ударів, не був бійкою, через пустощі та без агресії мали намір показати свої вміння. Тому постійно рухаючись, робили імітовані удари в повітрі в сторону один-одного, але без контакту. Він стверджує, що в певний момент опонент завдав удар лівою, яким зачепив його, а правою рукою вдарив в обличчя. У відповідь він наніс йому два удари руками: правою – в груди та лівою – в передпліччя. Далі вони зупинилися та ще упродовж певного часу розмовляли та пили пиво, а потім попрощалися та розійшлися.Обвинувачений стверджує, що не бив загиблого в голову та просив врахувати ту обставину, що його виїзд в Республіку Польща через кілька днів після події обумовлений завчасно спланованою роботою, тому він не мав на меті уникати розслідування.Батьки потерпілого розповіли, що син повернувся додому вночі, а зранку у нього почалась нудота, він тримався за голову і скаржився на біль, таблетки не допомагали. Вони не могли зрозуміти причину болю, адже ознак сильного сп`яніння не було, одяг був чистим, на тілі не було жодного ушкодження чи ознак падіння. Тато кілька разів оглядав голову та тіло сина, нічого підозрілого не виявив. Син весь час спав, а приблизно о 15 годині у нього посиніли губи, штучне дихання не допомагало, дії трьох бригад медиків екстреної медичної допомоги виявились безсилі.Під час слідчого експерименту один із свідків зазначить, що бачив як потерпілий першим вдарив обвинуваченого та отримав один удар в голову у відповідь. В суді хлопець від своїх показів відмовився, зазначивши, що під час проведення експерименту перебував під впливом наркотиків і говорив те, що від нього просив слідчив. Натомість покази понятих стверджують, що свідок був у цілком адекватному стані.У висновку комісійної судово-медичної експертизи №57 від 05.12.2019 року (а.с.114 т.1) зазначено:"Загиблий отримав такі тілесні ушкодження: закриту черепно-мозкову травму у вигляді перелому кісток основи черепа, субдуральної гематоми лівої скроневої ділянки об`ємом 200 мл, гематоми м`яких тканин голови зі сторони їх внутрішньої поверхні зліва та лівого скроневого м`язу. Враховуючи патоморфологічну характеристику тілесного ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми – воно утворилось внаслідок контакту з тупим твердим предметом із обмеженою контактуючою поверхнею, найбільш вірогідно - рукою сторонньої особи, затиснутою в кулак (кулаком руки). Утворення вищевказаного тілесного ушкодження внаслідок падіння з висоти власного зросту, як з попередньо наданим прискоренням так і без нього, з подальшим ударом лівою частиною голови об виступаючі предмети - в даному випадку - виключається. Дане тілесне ушкодження могло утворитись за обставин, вказаних свідком під час слідчого експерименту"У підсумку чоловіка визнали винним у вбивстві через необережність. 4 роки та 6 місяців він проведе у місцях позбавлення волі. Окрім цього, він повинен сплатити батькам померлого 500 тисяч гривень моральної шкоди. На винесений вирок можна подати апеляцію. Якщо вона буде, то його приведення до виконання відбудеться вже після рішення апеляційної інстанції.Нагадаємо, після загибелі хлопця його, аби зрозуміти, що сталося.

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