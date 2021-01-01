Шукав дівчат для платного сексу: судитимуть хлопця з Волині, який займався сутенерством





Нагадаємо, що чоловіка правоохоронці викрили в кінці січня, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Підозрюваний підшуковував дівчат віком від 19 до 25 років, переважно із сіл області, для надання ними оплатних сексуальних послуг.



Поліцейські провели санкціонований обшук за місцем проживання правопорушника та вилучили речові докази у справі.



Наразі вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років. Триває слідство.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Слідчі оголосили підозру 25-річному жителю Іваничівського району, який організовував платні сексуальні послуги.Нагадаємо, що чоловіка правоохоронці викрили в кінці січня, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Підозрюваний підшуковував дівчат віком від 19 до 25 років, переважно із сіл області, для надання ними оплатних сексуальних послуг.Поліцейські провели санкціонований обшук за місцем проживання правопорушника та вилучили речові докази у справі.Наразі вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років. Триває слідство.

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