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У Рівному 11-річна школярка випила 40 таблеток парацетамолу

У Рівному 11-річна школярка випила 40 таблеток парацетамолу
У Рівному 11-річна школярка отруїлася таблетками парацетамолу.

Про це повідомляє РАДІО ТРЕК.

Матір дівчинки повідомила, що донька випила 40 таблеток парацетамолу ще 27 лютого, але зізналася про це лише на наступний день.

Заступник начальника ГУНП в Рівненській області Олександр Панасюк каже, що у смертельних групах дитина не перебувала: "У дитини виникли деякі непорозуміння на побутовому рівні, розпочали кримінальне провадження за доведення до самогубства. Питання щодо притягнення батьків до кримінальної відповідальності буде за наслідками досудового розслідування".

Нагадаємо, нещодавно в Україні прокотилася хвиля отруєнь серед школярів. Підлітки ніби слідували челенджу у «Тік-Тоці» з таблетками «Дротаверин». Наразі правоохоронці не довели цей зв’язок, але є вже троє потерпілих і одна смерть.

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Теги: Рівне
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