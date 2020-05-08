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У будинку в центрі Луцька частково провалився дах

У будинку в центрі Луцька частково провалився дах
У Луцьку в будинку, що на проспекті Волі, 8а, частково провалився дах.

Про це йшлося у вівторок, 2 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Заступник директора ЦНАПу Тетяна Книш повідомила, що на лінію оперативного реагування «15-80» надійшло повідомлення про те, що 21 лютого у будинку частково провалився дах. Мешканці зазначили, що сталося це від ваги снігу.

«Однак, покрівля потребує ремонту вже не один рік. У ході розгляду питання визначили, що причиною того, що дах обвалився, не був сніг», - зазначила Книш. Нині це питання залишається на контролі.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: дах, Луцьк, провалля
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