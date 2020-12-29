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Двом луцьким прикордонникам виділили двокімнатні квартири

Двом луцьким прикордонникам виділили двокімнатні квартири
Прикордонникам Луцького прикордонного загону надали дві двокімнатні квартири в обласному центрі.

Про це йшлося у середу, 3 березня, під час засідання виконкому Луцькради.

Так, двокімнатну квартиру житловою площею 35,2 кв. м виділили Миколі Собчуку з сім’єю. З квартирного обліку військовослужбовця зняли.

Також погодили надання двокімнатної квартири житловою площею 35,7 кв. м прикордоннику Миколі Березюку. Його також вирішили зняти з квартирного обліку.

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Фото - ілюстративне

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Теги: квартири, прикордонники, Луцьк
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