Двом луцьким прикордонникам виділили двокімнатні квартири





Про це йшлося у середу, 3 березня, під час засідання виконкому Луцькради.



Так, двокімнатну квартиру житловою площею 35,2 кв. м виділили Миколі Собчуку з сім’єю. З квартирного обліку військовослужбовця зняли.



Також погодили надання двокімнатної квартири житловою площею 35,7 кв. м прикордоннику Миколі Березюку. Його також вирішили зняти з квартирного обліку.



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Фото - ілюстративне

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