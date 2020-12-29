Двом луцьким прикордонникам виділили двокімнатні квартири
Сьогодні, 14:21
Прикордонникам Луцького прикордонного загону надали дві двокімнатні квартири в обласному центрі.
Про це йшлося у середу, 3 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
Так, двокімнатну квартиру житловою площею 35,2 кв. м виділили Миколі Собчуку з сім’єю. З квартирного обліку військовослужбовця зняли.
Також погодили надання двокімнатної квартири житловою площею 35,7 кв. м прикордоннику Миколі Березюку. Його також вирішили зняти з квартирного обліку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинські військові отримали квартири в луцьких новобудовах
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 3 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
Так, двокімнатну квартиру житловою площею 35,2 кв. м виділили Миколі Собчуку з сім’єю. З квартирного обліку військовослужбовця зняли.
Також погодили надання двокімнатної квартири житловою площею 35,7 кв. м прикордоннику Миколі Березюку. Його також вирішили зняти з квартирного обліку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинські військові отримали квартири в луцьких новобудовах
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Спеціаліст назвав єдині джерела наповнення Світязю
Сьогодні, 14:30
Двом луцьким прикордонникам виділили двокімнатні квартири
Сьогодні, 14:21
Пересів на пасажирське сидіння: у Луцьку п'яний водій хотів обдурити патрульних. ФОТО
Сьогодні, 14:00
Краса неймовірна: у Луцьку стартувала масштабна виставка тюльпанів та інших квітів. ФОТО
Сьогодні, 13:55