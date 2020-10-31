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Прем'єр Словаччини сказав, що пообіцяв Росії Закарпаття в обмін на вакцину від COVID-19

Прем'єр Словаччини сказав, що пообіцяв Росії Закарпаття в обмін на вакцину від COVID-19
Голова уряду Словаччини Ігор Матович у радіоефірі пожартував, що обіцяв віддати Росії закарпатську Україну в обмін на російську вакцину від COVID-19.

У відповідь українське МЗС порадило політику розпоряджатися власними територіями, - йдеться на сторінках Суспільного.

Матович дозволив собі таке висловлювання 3 березня у відповідь на питання журналіста під час ефіру на Radio Express. Той зазначив, що уряд Словаччини вів переговори про вакцину "Спутнік V" із РФ протягом декількох тижнів, та поцікавився у прем’єра, що він пообіцяв росіянам в обмін на препарат.

"Закарпатську Україну. Перепрошую, чому ви вважаєте, що я їм щось обіцяв?", – спитав у відповідь Матович.

Невдовзі міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оприлюднив допис, у якому порадив словацькому прем’єру обміняти на вакцину регіони Словаччини.

"Нехай обміняє (вакцину – ред.) на кілька регіонів Словаччини. Прикро, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем’єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною", – написав він у своєму Twitter.

Невдовзі українське Міністерство закордонних справ оприлюднило коментар, у якому повідомило, що викликало тимчасового повіреного у справах Словаччини в Україні Матуша Корбу та висловило йому протест через висловлювання словацького прем’єра.

"Незалежно від мотивів, жанру чи контексту, заяви глави словацького уряду, які напряму зачіпають територіальну цілісність України, є категорично неприйнятними і такими, що негативно впливають на дружню і добросусідську атмосферу українсько-словацьких відносин. Особливо образливими для українського народу звучать такі "жарти" в нинішніх умовах російської агресії та окупації Росією Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, а також частини українського Донбасу", – наголосили МЗС.

Також міністерство заявило, що вимагає офіційних вибачень від Ігора Матовича за його некоректні висловлювання.

Раніше Матович домовився із Росією про поставку 2 мільйонів доз вакцини "Спутнік V", яка не схвалена для застосування на території ЄС. Як зазначає WGN, це рішення спровокувало скандал та політичну кризу в країні, який може покласти край чинній урядовій коаліції.

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Коркок з партії "Свобода і солідарність", заявив, що хоче проконсультуватися з керівництвом країни з приводу угоди. Коркок сказав, що він вважає вакцину інструментом гібридної війни Росії проти Заходу.

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Теги: Україна, Словаччина, політика, інцидент
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