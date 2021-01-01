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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині шість мобільних бригад проходять навчання з вакцинації проти Covid-19. ВІДЕО

На Волині шість мобільних бригад проходять навчання з вакцинації проти Covid-19. ВІДЕО
20 волинських медиків, які працюватимуть у мобільних бригадах з вакцинації від коронавірусу, вчаться робити щеплення.

Про це розповів "Суспільному" тимчасово виконувач обов’язків начальника обласного управління охорони здоров’я Роман Рудоквас.

Після навчання в області буде шість мобільних бригад, які вакцинуватимуть від COVID-19. П'ять бригад пройшли навчання з щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield), ще одна - Pfizer.

Зі слів тренерки, яка проводила навчання, лікарки-імунологині Ірини Грабовської-Микитюк упродовж 30 хвилин після вакцинації відповідальність за стан здоров’я пацієнта лягає на мобільну бригаду.

Мобільна бригада забиратиме вакцину зі складу і виїжджатиме в організації, де вакцинуватимуть людей. У разі залишку доз вакцини, бригадам радять залучати до вакцинації інших працівників організації.

"Мобільна бригада має зателефонувати своєму регіональному координатору, та повідомити, що залишилася вакцина. Тоді нею пропонують вакцинувати людей з іншої організації. Якщо ніхто не знайдеться, то ця вакцина іде на утилізацію", - каже тренерка, медсестра Галина Дмитерчук.

Вакцина знаходиться у десятидозному флаконі та з моменту відкриття, вона може використовуватися протягом шести годин.

Нагадаємо, щеплення відбуватимуться у 5 етапів. Нині в області вакцинують цільову групу першого етапу – це медики, які працюють із хворими на COVID-19, мешканці закладів для людей похилого віку.

Навчання медиків з бригад вакцинації триватиме два дні. В перший день занять медсестри та лікарі вивчали теорію.

З 25 лютого, коли на Волинь привезли 14 тисяч 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) виробництва Oxford/AstraZeneca, щеплення робила одна мобільна бригада. Станом на 4 березня в області провакцинували 363 осіб, - розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника обласного управління охорони здоров’я Роман Рудоквас.


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Теги: коронавірус, вакцина, навчання медиків, мобільні бригади
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