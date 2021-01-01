На Волині шість мобільних бригад проходять навчання з вакцинації проти Covid-19. ВІДЕО
Сьогодні, 18:17
20 волинських медиків, які працюватимуть у мобільних бригадах з вакцинації від коронавірусу, вчаться робити щеплення.
Про це розповів "Суспільному" тимчасово виконувач обов’язків начальника обласного управління охорони здоров’я Роман Рудоквас.
Після навчання в області буде шість мобільних бригад, які вакцинуватимуть від COVID-19. П'ять бригад пройшли навчання з щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield), ще одна - Pfizer.
Зі слів тренерки, яка проводила навчання, лікарки-імунологині Ірини Грабовської-Микитюк упродовж 30 хвилин після вакцинації відповідальність за стан здоров’я пацієнта лягає на мобільну бригаду.
Мобільна бригада забиратиме вакцину зі складу і виїжджатиме в організації, де вакцинуватимуть людей. У разі залишку доз вакцини, бригадам радять залучати до вакцинації інших працівників організації.
"Мобільна бригада має зателефонувати своєму регіональному координатору, та повідомити, що залишилася вакцина. Тоді нею пропонують вакцинувати людей з іншої організації. Якщо ніхто не знайдеться, то ця вакцина іде на утилізацію", - каже тренерка, медсестра Галина Дмитерчук.
Вакцина знаходиться у десятидозному флаконі та з моменту відкриття, вона може використовуватися протягом шести годин.
Нагадаємо, щеплення відбуватимуться у 5 етапів. Нині в області вакцинують цільову групу першого етапу – це медики, які працюють із хворими на COVID-19, мешканці закладів для людей похилого віку.
Навчання медиків з бригад вакцинації триватиме два дні. В перший день занять медсестри та лікарі вивчали теорію.
З 25 лютого, коли на Волинь привезли 14 тисяч 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) виробництва Oxford/AstraZeneca, щеплення робила одна мобільна бригада. Станом на 4 березня в області провакцинували 363 осіб, - розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника обласного управління охорони здоров’я Роман Рудоквас.
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Про це розповів "Суспільному" тимчасово виконувач обов’язків начальника обласного управління охорони здоров’я Роман Рудоквас.
Після навчання в області буде шість мобільних бригад, які вакцинуватимуть від COVID-19. П'ять бригад пройшли навчання з щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield), ще одна - Pfizer.
Зі слів тренерки, яка проводила навчання, лікарки-імунологині Ірини Грабовської-Микитюк упродовж 30 хвилин після вакцинації відповідальність за стан здоров’я пацієнта лягає на мобільну бригаду.
Мобільна бригада забиратиме вакцину зі складу і виїжджатиме в організації, де вакцинуватимуть людей. У разі залишку доз вакцини, бригадам радять залучати до вакцинації інших працівників організації.
"Мобільна бригада має зателефонувати своєму регіональному координатору, та повідомити, що залишилася вакцина. Тоді нею пропонують вакцинувати людей з іншої організації. Якщо ніхто не знайдеться, то ця вакцина іде на утилізацію", - каже тренерка, медсестра Галина Дмитерчук.
Вакцина знаходиться у десятидозному флаконі та з моменту відкриття, вона може використовуватися протягом шести годин.
Нагадаємо, щеплення відбуватимуться у 5 етапів. Нині в області вакцинують цільову групу першого етапу – це медики, які працюють із хворими на COVID-19, мешканці закладів для людей похилого віку.
Навчання медиків з бригад вакцинації триватиме два дні. В перший день занять медсестри та лікарі вивчали теорію.
З 25 лютого, коли на Волинь привезли 14 тисяч 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) виробництва Oxford/AstraZeneca, щеплення робила одна мобільна бригада. Станом на 4 березня в області провакцинували 363 осіб, - розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника обласного управління охорони здоров’я Роман Рудоквас.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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