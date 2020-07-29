У Луцьку «підлатають» дорогу в історичній частині міста





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Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради проводить тендер на поточний ремонт вулиці Данила Галицького. Йдеться про ямковий ремонт дороги.



Оголошена вартість робіт - 99 тисяч гривень. Їх мають здійснити до кінця грудня з гарантією на рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку запланували поточний ремонт вулиці Данила Галицького.Про це йдеться на платформі ProZorro Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради проводить тендер на поточний ремонт вулиці Данила Галицького. Йдеться про ямковий ремонт дороги.Оголошена вартість робіт - 99 тисяч гривень. Їх мають здійснити до кінця грудня з гарантією на рік.

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