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У Луцьку «підлатають» дорогу в історичній частині міста

У Луцьку «підлатають» дорогу в історичній частині міста
У Луцьку запланували поточний ремонт вулиці Данила Галицького.

Про це йдеться на платформі ProZorro.

Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради проводить тендер на поточний ремонт вулиці Данила Галицького. Йдеться про ямковий ремонт дороги.

Оголошена вартість робіт - 99 тисяч гривень. Їх мають здійснити до кінця грудня з гарантією на рік.

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Теги: дорога, ремонт, Луцьк
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