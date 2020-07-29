У Луцьку «підлатають» дорогу в історичній частині міста
Сьогодні, 14:33
У Луцьку запланували поточний ремонт вулиці Данила Галицького.
Про це йдеться на платформі ProZorro.
Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради проводить тендер на поточний ремонт вулиці Данила Галицького. Йдеться про ямковий ремонт дороги.
Оголошена вартість робіт - 99 тисяч гривень. Їх мають здійснити до кінця грудня з гарантією на рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на платформі ProZorro.
Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради проводить тендер на поточний ремонт вулиці Данила Галицького. Йдеться про ямковий ремонт дороги.
Оголошена вартість робіт - 99 тисяч гривень. Їх мають здійснити до кінця грудня з гарантією на рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку «підлатають» дорогу в історичній частині міста
Сьогодні, 14:33
Помер лікар-анестезіолог з Волині
Сьогодні, 13:28
Лучанка стала «матір’ю-героїнею»
Сьогодні, 13:20
На «Ягодині» у гуманітарному вантажі виявили контрабандний крам на понад 2 мільйона гривень
Сьогодні, 12:27