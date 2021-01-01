У Луцьку вперше відзначили День кликуна. ФОТО





Про це інформують на сайті



Під час театралізованого дійства заступник міського голови Ірина Чебелюк підписала угоду з Луцьким кликуном про виконання останнім своїх обов’язків.



«За дорученням міського голови сьогодні ми проводимо урочисту подію та офіційно розпочинаємо роботу кликуна.



Наше місто особливе, надзвичайне та історичне. Тож важливим для нас є збереження надбань, що дійшли до нас через віки. Традиція роботи кликуна – особливість нашого міста. Дозвольте привітати із початком роботи, а також побажати сил, енергії, ентузіазму та натхнення.



Такої особливої місії, як у вас – немає ні в кого. І ми сподіваємося, що ваші позитивні емоції будуть передані лучанам й гостям нашого міста», - привітала кликуна Ірина Чебелюк.





Згідно договору, він зобов’язується щороку з Дня кликуна (6 березня) і до кінця туристичного сезону здійснювати щоденний ритуал сурмління та проголошення важливих для міста подій із В’їзної вежі Луцького замку. У будні дні ритуал здійснюватиметься один раз на добу о 12.00 год., а у вихідні та святкові дні – двічі на добу, о 12.00 год. та 18.00 год.





Довідка:



Кликун (або глашатай) - давня професія, яка полягала в інформуванні жителів міст доби Середньовіччя (XV-XVIІ ст.). Кликуни повідомляли населенню найрізноманітнішу інформацію: про вшанування уславлених полководців, про прибуття в місто чужоземних послів, про чергову роздачу хліба або грандіозну циркову виставу, про виклик громадян у суд, про винесення вироків і виконання страт, оголошували королівські укази, сповіщали городян про збір податків тощо. Будь-яка важлива юридична справа підлягала «обволанню» кликуном у людних місцях. У Луцькому замку кликуни, окрім іншого, стояли на нічній варті та «кликали» - постійно перегукувалися, а в разі пожежі чи нападу ворогів били на сполох. Звідси пішла місцева назва професії - Кликун (далі кликун).



Відповідно до записів у міських актових книгах, 6 березня 1640 р. була прийнята ухвала Луцького маґістрату про збір грошей міщан на утримання нічної сторожі (кликунів). Спираючись на цей історичний факт, з метою привернення уваги громадськості до професії і роботи кликуна, створення міської традиції туристично-привабливого заходу запроваджується відзначення щороку 6 березня День кликуна. Саме цей день відтепер вважатиметься початком роботи Луцького кликуна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 6 березня, у Луцьку вперше відзначили День кликуна.Про це інформують на сайті Луцької міської ради Під час театралізованого дійства заступник міського головипідписала угоду з Луцьким кликуном про виконання останнім своїх обов’язків.«За дорученням міського голови сьогодні ми проводимо урочисту подію та офіційно розпочинаємо роботу кликуна.Наше місто особливе, надзвичайне та історичне. Тож важливим для нас є збереження надбань, що дійшли до нас через віки. Традиція роботи кликуна – особливість нашого міста. Дозвольте привітати із початком роботи, а також побажати сил, енергії, ентузіазму та натхнення.Такої особливої місії, як у вас – немає ні в кого. І ми сподіваємося, що ваші позитивні емоції будуть передані лучанам й гостям нашого міста», - привітала кликуна Ірина Чебелюк.Згідно договору, він зобов’язується щороку з Дня кликуна (6 березня) і до кінця туристичного сезону здійснювати щоденний ритуал сурмління та проголошення важливих для міста подій із В’їзної вежі Луцького замку. У будні дні ритуал здійснюватиметься один раз на добу о 12.00 год., а у вихідні та святкові дні – двічі на добу, о 12.00 год. та 18.00 год.Кликун (або глашатай) - давня професія, яка полягала в інформуванні жителів міст доби Середньовіччя (XV-XVIІ ст.). Кликуни повідомляли населенню найрізноманітнішу інформацію: про вшанування уславлених полководців, про прибуття в місто чужоземних послів, про чергову роздачу хліба або грандіозну циркову виставу, про виклик громадян у суд, про винесення вироків і виконання страт, оголошували королівські укази, сповіщали городян про збір податків тощо. Будь-яка важлива юридична справа підлягала «обволанню» кликуном у людних місцях. У Луцькому замку кликуни, окрім іншого, стояли на нічній варті та «кликали» - постійно перегукувалися, а в разі пожежі чи нападу ворогів били на сполох. Звідси пішла місцева назва професії - Кликун (далі кликун).Відповідно до записів у міських актових книгах, 6 березня 1640 р. була прийнята ухвала Луцького маґістрату про збір грошей міщан на утримання нічної сторожі (кликунів). Спираючись на цей історичний факт, з метою привернення уваги громадськості до професії і роботи кликуна, створення міської традиції туристично-привабливого заходу запроваджується відзначення щороку 6 березня День кликуна. Саме цей день відтепер вважатиметься початком роботи Луцького кликуна.

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