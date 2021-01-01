На Волині чоловік намагався вистрибнути з балкона багатоповерхівки





Відео опублікували в інстаграмі спільноти



У Ковелі на вулиці 40 років Перемоги невідомий намагався вистрибнути з балкона на 6-му поверсі багатоповерхівки.



У патрульній поліції Волинської області журналістам ІА "Конкурент" підтвердили інформацію.



Зі слів речниці патрульних Валентини Мельник, чоловік 1987 року народження. Сусіди та правоохоронці, які приїхали на виклик, намагалися налагодити контакт із ним. Спочатку чоловік поводився агресивно, проте зрештою їм вдалося наблизитися і схопити його.



Згодом із чоловіком спілкувалися медики та слідчі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі чоловік намагався вистрибнути з балкона на 6-му поверсі багатоповерхівки.Відео опублікували в інстаграмі спільноти kovel_online , повідомляє ІА "Конкурент" У Ковелі на вулиці 40 років Перемоги невідомий намагався вистрибнути з балкона на 6-му поверсі багатоповерхівки.У патрульній поліції Волинської області журналістам ІА "Конкурент" підтвердили інформацію.Зі слів речниці патрульнихчоловік 1987 року народження. Сусіди та правоохоронці, які приїхали на виклик, намагалися налагодити контакт із ним. Спочатку чоловік поводився агресивно, проте зрештою їм вдалося наблизитися і схопити його.Згодом із чоловіком спілкувалися медики та слідчі.

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