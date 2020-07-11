В Україні оновили розподіл областей за карантинними зонами





Оновлений перелік опублікували



Зокрема, наразі у «червоній» зоні карантину перебувають чотири області: Івано-Франківська, Житомирська, Чернівецька та Закарпатська. Через погіршення ситуації з COVID-19 на Закарпатті комісія ТЕБ та НС вирішила посилити карантинні обмеження та з 8 березня перевести область до «червоної» зони.



До «помаранчевої» зони карантину потрапили одразу дев'ять областей України: Київська, Вінницька, Донецька, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська та Хмельницька. Також «помаранчевий» рівень карантину запровадили у столиці України ㅡ Києві.



Решта 11 областей України, зокрема Волинська, потрапили до «жовтої» зони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл регіонів України на карантинні зони. За тиждень кількість «помаранчевих» областей збільшилась до дев'яти, у їх перелік увійшла Київщина.Оновлений перелік опублікували на сайті МОЗ , пише Громадське Зокрема, наразі узоні карантину перебувають чотири області: Івано-Франківська, Житомирська, Чернівецька та Закарпатська. Через погіршення ситуації з COVID-19 на Закарпатті комісія ТЕБ та НС вирішила посилити карантинні обмеження та з 8 березня перевести область до «червоної» зони.Дозони карантину потрапили одразу дев'ять областей України: Київська, Вінницька, Донецька, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська та Хмельницька. Також «помаранчевий» рівень карантину запровадили у столиці України ㅡ Києві.Решта 11 областей України, зокрема, потрапили дозони.

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