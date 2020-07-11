В Україні оновили розподіл областей за карантинними зонами
Сьогодні, 03:12
Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл регіонів України на карантинні зони. За тиждень кількість «помаранчевих» областей збільшилась до дев'яти, у їх перелік увійшла Київщина.
Оновлений перелік опублікували на сайті МОЗ, пише Громадське.
Зокрема, наразі у «червоній» зоні карантину перебувають чотири області: Івано-Франківська, Житомирська, Чернівецька та Закарпатська. Через погіршення ситуації з COVID-19 на Закарпатті комісія ТЕБ та НС вирішила посилити карантинні обмеження та з 8 березня перевести область до «червоної» зони.
До «помаранчевої» зони карантину потрапили одразу дев'ять областей України: Київська, Вінницька, Донецька, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська та Хмельницька. Також «помаранчевий» рівень карантину запровадили у столиці України ㅡ Києві.
Решта 11 областей України, зокрема Волинська, потрапили до «жовтої» зони.
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Оновлений перелік опублікували на сайті МОЗ, пише Громадське.
Зокрема, наразі у «червоній» зоні карантину перебувають чотири області: Івано-Франківська, Житомирська, Чернівецька та Закарпатська. Через погіршення ситуації з COVID-19 на Закарпатті комісія ТЕБ та НС вирішила посилити карантинні обмеження та з 8 березня перевести область до «червоної» зони.
До «помаранчевої» зони карантину потрапили одразу дев'ять областей України: Київська, Вінницька, Донецька, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська та Хмельницька. Також «помаранчевий» рівень карантину запровадили у столиці України ㅡ Києві.
Решта 11 областей України, зокрема Волинська, потрапили до «жовтої» зони.
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