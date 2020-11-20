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На вулиці Кафедральній у Луцьку затримали чоловіка з наркотиками та пістолетом

На вулиці Кафедральній у Луцьку затримали чоловіка з наркотиками та пістолетом
На вулиці Кафедральній, що у Луцьку, патрульні затримали чоловіка з наркотиками та пістолетом.

Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.

Вчора, 8 березня ввечері інспектори роти тактико-оперативного реагування під час патрулювання на вулиці Кафедральній помітили чоловіка, який при появі патрульних намагався уникнути з ними зустрічі.

Вартові порядку, відповідно до статі 34 Закону України «Про Національну поліцію», застосували поліцейський превентивний захід — поверхневу перевірку. Під час перевірки у 35-річного місцевого жителя виявили два поліетиленових пакети з порошкоподібною речовиною, ззовні схожою на наркотичну, та пістолет, схожий на вогнепальну зброю.

ТОРівці забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції для проведення відповідних слідчих дій та вилучення речей.

На вулиці Кафедральній у Луцьку затримали чоловіка з наркотиками та пістолетом

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Теги: Луцьк, вулиця Кафедральна, патрульні, наркотики, пістолет
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