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У Луцьку біля лікарні помер чоловік

У Луцьку біля лікарні помер чоловік
У Луцьку біля Волинської обласної клінічної лікарні помер чоловік.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Інцидент трапився в обідню пору 10 березня.

Інформацію підтвердили у центральній оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Як виявилося, чоловік 1965 року народження, він приїхав зі своїми рідними до обласної лікарні перевірити зір. Коли вийшов із медзакладу, йому стало погано. Медики довго реанімували чоловіка, але врятувати його не вдалося. За попередніми висновками медиків швидкої, у чоловіка були судоми, бо в нього був прикушений язик. Остаточну причину смерті встановить судмедекспертиза.

Джерело фото: Вісник К

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Теги: Луцьк, лікарня, смерть, чоловік
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