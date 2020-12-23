Скільки у світі є пам'ятників Кобзареві





Як повідомили у відомстві, у світі налічується 1167 пам’ятників Тарасу Шевченку. Окрім України монументу великому Кобзарю є в 44 країнах, - пише



«Ми хотіли зробити Тараса Григоровича Шевченка світовим рекордсменом і підкреслити, що Україна – там, де ми живемо, розмовляємо нашою мовою, пам’ятаємо нашу історію і сповідуємо наші цінності. Україна там, де Шевченко. У наших серцях, у пам’ятниках, як символ боротьби за волю, права та свободи», – повідомили в МЗС.



Нагадаємо, традиційно на початку березня вся Україна відзначає Шевченківські дні до дня народження Тараса Шевченка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди дня народження великого Кобзаря Міністерство закордонних справ підготувало йому особливий подарунок. У відомстві повідомили про світовий рекорд за кількістю встановлених пам’ятників генію українського народу в світі.Як повідомили у відомстві, у світі налічується 1167 пам’ятників Тарасу Шевченку. Окрім України монументу великому Кобзарю є в 44 країнах, - пише ВСВІТІ. «Ми хотіли зробити Тараса Григоровича Шевченка світовим рекордсменом і підкреслити, що Україна – там, де ми живемо, розмовляємо нашою мовою, пам’ятаємо нашу історію і сповідуємо наші цінності. Україна там, де Шевченко. У наших серцях, у пам’ятниках, як символ боротьби за волю, права та свободи», – повідомили в МЗС.Нагадаємо, традиційно на початку березня вся Україна відзначає Шевченківські дні до дня народження Тараса Шевченка.

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