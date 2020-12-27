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Туреччина вводить е-анкету для в'їзду: що зміниться для українців

Туреччина вводить е-анкету для в'їзду: що зміниться для українців
Туреччина вводить обов'язкову електронну анкету, яку мають заповнювати туристи для в'їзду в країну. 

Про це повідомила пресслужба турецького Міністерства охорони здоров'я, - пише ТСН.

Для того, аби потрапити до Туреччини від 15 березня, потрібно за 72 години до вильоту заповнити електронну анкету. У ній потрібно зазначити паспортні та контактні дані, національність, стать і тип виїзду (морський, авіа тощо).

На основі цієї анкети кожному створять індивідуальний код HES. Він необхідний для того, аби оперативно зв'язатися з туристом, який захворів на COVID-19 під час відпочинку. А також він стане у нагоді для оповіщення тих, хто міг контактувати з інфікованим. 

Наявність заповненої анкети перевірятимуть прикордонники. Якщо її не буде, або там будуть вказані неправильні дані, то іноземцеві (крім громадян Туреччини або людей з посвідкою на проживання) відмовлять у в'їзді. До слова, для транзитних рейсів зберігається вимога щодо заповнення паперової анкети на борту літака.


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Теги: Туреччина, електронна анкета
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