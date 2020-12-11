У волинському місті відкриють ЦНАП





Про це йдеться на офіційному сайті Горохівської міської ради.



Відкриття ЦНАПу на вулиці Шевченка, 14 у Горохові (приміщення Центральної бібліотеки) відбудеться 17 березня о 12:00.



Новостворений ЦНАП за підтримки програми «U-LEAD з Європою» дозволить мешканцям Горохівської громади отримувати адміністративні послуги високої якості.





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