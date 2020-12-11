У волинському місті відкриють ЦНАП
Сьогодні, 05:27
У місті Горохів відкриють Центр надання адміністративних послуг.
Про це йдеться на офіційному сайті Горохівської міської ради.
Відкриття ЦНАПу на вулиці Шевченка, 14 у Горохові (приміщення Центральної бібліотеки) відбудеться 17 березня о 12:00.
Новостворений ЦНАП за підтримки програми «U-LEAD з Європою» дозволить мешканцям Горохівської громади отримувати адміністративні послуги високої якості.
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Про це йдеться на офіційному сайті Горохівської міської ради.
Відкриття ЦНАПу на вулиці Шевченка, 14 у Горохові (приміщення Центральної бібліотеки) відбудеться 17 березня о 12:00.
Новостворений ЦНАП за підтримки програми «U-LEAD з Європою» дозволить мешканцям Горохівської громади отримувати адміністративні послуги високої якості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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