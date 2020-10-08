У селі на Волині посеред ночі загорівся житловий будинок

За минулу добу на Волині рятувальники ліквідували декілька пожеж.Так, 15 березня о 16:53 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового дерев’яного будинку в селі Охлопів Горохівського району, - пише пресслужба ДСНС України у Волинській області.На місці пожежі рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання та зору від сильного задимлення. Пожежу вдалось локалізувати о 17:25 та ліквідувати о 17:46. Вогонь знищив речі домашнього вжитку. Ймовірну причину пожежі встановлюють.А 16 березня о 04:25 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Затурці Локачинського району. За викликом прибули рятувальники 15-ї ДПРЧ (смт Локачі), 20-го ДПРП (смт Торчин) та працівники МПО сіл Затурці і Привітне.Вогонь охопив господарську будівлю, яка була розташована поруч. На гасіння пожежі подавали 4 спеціальних водяних ствола. Локалізувати пожежу вдалося о 05:20, ліквідувати о 05:30.Ймовірну причину пожежі встановлюють.