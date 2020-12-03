На Волині за минулу добу від коронавірусу померло 6 людей





Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.



Коронавірусну інфекцію виявили у:

м. Луцьк – 58,

Луцький район – 18,

Горохівський район – 17,

Ківерцівський район – 17,

Рожищенський район – 1,

м. Нововолинськ – 15,

Володимир-Волинський район – 3,

Іваничівський район – 5,

Локачинський район – 2,

Ковельський район – 20,

Любомльський район – 1,

Камінь - Каширський район – 4,

Любешівський район – 13,

Маневицький район - 2.



Усього станом на 16 березня в області зареєстровано 42 689 випадків.



Одужало – 38 689 осіб (за останню добу – 154). Летальні випадки – 680 (за останню добу – 6: м. Луцьк – 2, Луцький район – 1, Горохівський район – 2, Старовижівський район - 1).



Методом ПЛР всього обстежили 171 766 осіб, за минулу добу - 821 особу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 176 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.Коронавірусну інфекцію виявили у:м. Луцьк – 58,Луцький район – 18,Горохівський район – 17,Ківерцівський район – 17,Рожищенський район – 1,м. Нововолинськ – 15,Володимир-Волинський район – 3,Іваничівський район – 5,Локачинський район – 2,Ковельський район – 20,Любомльський район – 1,Камінь - Каширський район – 4,Любешівський район – 13,Маневицький район - 2.Усього станом на 16 березня в області зареєстровано 42 689 випадків.Одужало – 38 689 осіб (за останню добу – 154). Летальні випадки – 680 (за останню добу – 6: м. Луцьк – 2, Луцький район – 1, Горохівський район – 2, Старовижівський район - 1).Методом ПЛР всього обстежили 171 766 осіб, за минулу добу - 821 особу.

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