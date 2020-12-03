На Волині за минулу добу від коронавірусу померло 6 людей
Сьогодні, 11:04
За минулу добу на Волині зареєстрували 176 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Коронавірусну інфекцію виявили у:
м. Луцьк – 58,
Луцький район – 18,
Горохівський район – 17,
Ківерцівський район – 17,
Рожищенський район – 1,
м. Нововолинськ – 15,
Володимир-Волинський район – 3,
Іваничівський район – 5,
Локачинський район – 2,
Ковельський район – 20,
Любомльський район – 1,
Камінь - Каширський район – 4,
Любешівський район – 13,
Маневицький район - 2.
Усього станом на 16 березня в області зареєстровано 42 689 випадків.
Одужало – 38 689 осіб (за останню добу – 154). Летальні випадки – 680 (за останню добу – 6: м. Луцьк – 2, Луцький район – 1, Горохівський район – 2, Старовижівський район - 1).
Методом ПЛР всього обстежили 171 766 осіб, за минулу добу - 821 особу.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Коронавірусну інфекцію виявили у:
м. Луцьк – 58,
Луцький район – 18,
Горохівський район – 17,
Ківерцівський район – 17,
Рожищенський район – 1,
м. Нововолинськ – 15,
Володимир-Волинський район – 3,
Іваничівський район – 5,
Локачинський район – 2,
Ковельський район – 20,
Любомльський район – 1,
Камінь - Каширський район – 4,
Любешівський район – 13,
Маневицький район - 2.
Усього станом на 16 березня в області зареєстровано 42 689 випадків.
Одужало – 38 689 осіб (за останню добу – 154). Летальні випадки – 680 (за останню добу – 6: м. Луцьк – 2, Луцький район – 1, Горохівський район – 2, Старовижівський район - 1).
Методом ПЛР всього обстежили 171 766 осіб, за минулу добу - 821 особу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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