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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині за минулу добу від коронавірусу померло 6 людей

На Волині за минулу добу від коронавірусу померло 6 людей
За минулу добу на Волині зареєстрували 176 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

Коронавірусну інфекцію виявили у:
м. Луцьк – 58,
Луцький район – 18,
Горохівський район – 17,
Ківерцівський район – 17,
Рожищенський район – 1,
м. Нововолинськ – 15,
Володимир-Волинський район – 3,
Іваничівський район – 5,
Локачинський район – 2,
Ковельський район – 20,
Любомльський район – 1,
Камінь - Каширський район – 4,
Любешівський район – 13,
Маневицький район - 2.

Усього станом на 16 березня в області зареєстровано 42 689 випадків.

Одужало – 38 689 осіб (за останню добу – 154). Летальні випадки – 680 (за останню добу – 6: м. Луцьк – 2, Луцький район – 1, Горохівський район – 2, Старовижівський район - 1).

Методом ПЛР всього обстежили 171 766 осіб, за минулу добу - 821 особу.

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Теги: коронавірус, Волинь, нові випадки
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