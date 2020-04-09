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На Волині чоловіка переїхав поїзд

На Волині чоловіка переїхав поїзд
На залізничній колії поблизу Володимира-Волинського чоловік потрапив під потяг.

Про це повідомляє ГУ НП у Волинській області.

Трагедія трапилася учора, 17 березня вранці між селами Зимне та Фалемичі у Володимир-Волинському районі. Під колеса пасажирського потяга потрапив 43-річний житель цього ж району.

Попередньо встановили, що постраждалий знаходився на залізничній колії. Машиніст подавав звукові сигнали, зменшив швидкість та увімкнув екстрене гальмування, однак уникнути трагедії не вдалося.

Від отриманих травм волинянин загинув.

Нині вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту. Триває перевірка.

На Волині чоловіка переїхав поїзд

На Волині чоловіка переїхав поїзд

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Теги: Волинь, поїзд, смерть, чоловік, поліція
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