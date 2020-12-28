Волинська поліція розшукує особливо небезпечного злочинця

Карастана Василя Васильовича, 16 лютого 1989 року народження.



Про це



Чоловіка підозрюють у скоєнні злочинів на території Волинської області, передбачених ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.



Зловмисник переховується від органів досудового розслідування.



Поліція просить громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місцезнаходження розшукуваного, негайно повідомити за номерами телефонів: 068-947-53-07, 099-142-0382 або 102.

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