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Волинська поліція розшукує особливо небезпечного злочинця

Волинська поліція розшукує особливо небезпечного злочинця
Волинські правоохоронці розшукують мешканця Одеської області Карастана Василя Васильовича, 16 лютого 1989 року народження.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Волинській області.

Чоловіка підозрюють у скоєнні злочинів на території Волинської області, передбачених ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Зловмисник переховується від органів досудового розслідування.

Поліція просить громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місцезнаходження розшукуваного, негайно повідомити за номерами телефонів: 068-947-53-07, 099-142-0382 або 102.

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Теги: Волинь, поліція, розшук, умисне вбивство
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