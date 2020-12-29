У Луцьку виявили чоловіка, який був у розшуку
Сьогодні, 12:05
Луцькі патрульні виявили чоловіка, який перебував у розшуку за вчинення крадіжки.
Повідмляють, що цієї ночі під час патрулювання на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів, патрульні помітили чоловіка, який поводила себе підозріло, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Відповідно до ст.32 Закону України "Про національну поліцію" патрульні перевірили документи чоловіка на інформаційному порталі Національної поліції і встановили, що 24-річний чоловік перебуває у розшуку Луцьким районним управлінням поліції за ч.1 ст.185 (Крадіжка) КК України.
Чоловіка передали слідчим.
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Повідмляють, що цієї ночі під час патрулювання на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів, патрульні помітили чоловіка, який поводила себе підозріло, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Відповідно до ст.32 Закону України "Про національну поліцію" патрульні перевірили документи чоловіка на інформаційному порталі Національної поліції і встановили, що 24-річний чоловік перебуває у розшуку Луцьким районним управлінням поліції за ч.1 ст.185 (Крадіжка) КК України.
Чоловіка передали слідчим.
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