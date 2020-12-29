У Луцьку виявили чоловіка, який був у розшуку





Повідмляють, що цієї ночі під час патрулювання на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів, патрульні помітили чоловіка, який поводила себе підозріло, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.



Відповідно до ст.32 Закону України "Про національну поліцію" патрульні перевірили документи чоловіка на інформаційному порталі Національної поліції і встановили, що 24-річний чоловік перебуває у розшуку Луцьким районним управлінням поліції за ч.1 ст.185 (Крадіжка) КК України.



Чоловіка передали слідчим.

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