Ковельчанки вибороли «срібло» на міжнародному турнірі з вільної боротьби
Сьогодні, 10:00
Ковельські спортсменки здобули срібні медалі на міжнародному турнірі з вільної боротьби.
Про це інформує Ковельська міська рада.
У місті Бялогард (Польща) відбувся міжнародний турнір з вільної боротьби серед юніорок віком до 21 року.
Вихованки ДЮСШ №1 Анастасія Лебедєва (55 кг) та Ольга Падошик (57 кг) вийшли у фінал. Але в боротьбі за «золото» поступились своїм опоненткам та здобули срібні нагороди.
Спортсменок готували до змагань тренери Олег Стус та Ігор Падошик.
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Про це інформує Ковельська міська рада.
У місті Бялогард (Польща) відбувся міжнародний турнір з вільної боротьби серед юніорок віком до 21 року.
Вихованки ДЮСШ №1 Анастасія Лебедєва (55 кг) та Ольга Падошик (57 кг) вийшли у фінал. Але в боротьбі за «золото» поступились своїм опоненткам та здобули срібні нагороди.
Спортсменок готували до змагань тренери Олег Стус та Ігор Падошик.
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