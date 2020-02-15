Ковельчанки вибороли «срібло» на міжнародному турнірі з вільної боротьби





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У місті Бялогард (Польща) відбувся міжнародний турнір з вільної боротьби серед юніорок віком до 21 року.



Вихованки ДЮСШ №1 Анастасія Лебедєва (55 кг) та Ольга Падошик (57 кг) вийшли у фінал. Але в боротьбі за «золото» поступились своїм опоненткам та здобули срібні нагороди.



Спортсменок готували до змагань тренери Олег Стус та Ігор Падошик.

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