МОЗ оновило карантинний розподіл: у якій зоні перебуває Волинь
Сьогодні, 11:57
Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони. Тож наразі в Україні "червоними" є 7 областей і місто Київ.
Про це свідчать дані на сайті МОЗ України.
Так, станом на 22 березня вже вісім регіонів знаходяться в "червоній" зоні карантину - Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.
"Помаранчевими" залишаються Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області.
Інші регіони знаходяться в "жовтій" зоні. Зокрема, Волинська область наразі перебуває у жовтій зоні.
Відзначимо, в "червоній" зоні карантину діють найбільш жорсткі обмеження. У цій зоні заборонено:
-прийом відвідувачів закладами громадського харчування та культури;
проведення масових, спортивних та інших заходів;
- прийом відвідувачів в спортзалах, фітнес-клубах, басейнах;
діяльність непродовольчих ринків;
- відвідування навчальних закладів, крім дошкільних закладів та молодших класів;
- здійснення регулярних і нерегулярних транспортних перевезень (у тому числі перестають робити зупинки поїзда).
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Про це свідчать дані на сайті МОЗ України.
Так, станом на 22 березня вже вісім регіонів знаходяться в "червоній" зоні карантину - Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.
"Помаранчевими" залишаються Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області.
Інші регіони знаходяться в "жовтій" зоні. Зокрема, Волинська область наразі перебуває у жовтій зоні.
Відзначимо, в "червоній" зоні карантину діють найбільш жорсткі обмеження. У цій зоні заборонено:
-прийом відвідувачів закладами громадського харчування та культури;
проведення масових, спортивних та інших заходів;
- прийом відвідувачів в спортзалах, фітнес-клубах, басейнах;
діяльність непродовольчих ринків;
- відвідування навчальних закладів, крім дошкільних закладів та молодших класів;
- здійснення регулярних і нерегулярних транспортних перевезень (у тому числі перестають робити зупинки поїзда).
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