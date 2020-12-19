МОЗ оновило карантинний розподіл: у якій зоні перебуває Волинь

Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони. Тож наразі в Україні "червоними" є 7 областей і місто Київ.Про це свідчать дані на сайті МОЗ України.Так, станом на 22 березня вже вісім регіонів знаходяться в "червоній" зоні карантину - Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області."Помаранчевими" залишаються Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області.Інші регіони знаходяться в "жовтій" зоні. Зокрема, Волинська область наразі перебуває у жовтій зоні.Відзначимо, в "червоній" зоні карантину діють найбільш жорсткі обмеження. У цій зоні заборонено:-прийом відвідувачів закладами громадського харчування та культури;проведення масових, спортивних та інших заходів;- прийом відвідувачів в спортзалах, фітнес-клубах, басейнах;діяльність непродовольчих ринків;- відвідування навчальних закладів, крім дошкільних закладів та молодших класів;- здійснення регулярних і нерегулярних транспортних перевезень (у тому числі перестають робити зупинки поїзда).