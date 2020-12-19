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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

МОЗ оновило карантинний розподіл: у якій зоні перебуває Волинь

МОЗ оновило карантинний розподіл: у якій зоні перебуває Волинь
Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони. Тож наразі в Україні "червоними" є 7 областей і місто Київ.

Про це свідчать дані на сайті МОЗ України.

Так, станом на 22 березня вже вісім регіонів знаходяться в "червоній" зоні карантину - Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

"Помаранчевими" залишаються Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області.

Інші регіони знаходяться в "жовтій" зоні. Зокрема, Волинська область наразі перебуває у жовтій зоні.

Відзначимо, в "червоній" зоні карантину діють найбільш жорсткі обмеження. У цій зоні заборонено:

-прийом відвідувачів закладами громадського харчування та культури;
проведення масових, спортивних та інших заходів;
- прийом відвідувачів в спортзалах, фітнес-клубах, басейнах;
діяльність непродовольчих ринків;
- відвідування навчальних закладів, крім дошкільних закладів та молодших класів;
- здійснення регулярних і нерегулярних транспортних перевезень (у тому числі перестають робити зупинки поїзда).
МОЗ оновило карантинний розподіл: у якій зоні перебуває Волинь
МОЗ оновило карантинний розподіл: у якій зоні перебуває Волинь

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Теги: карантин, зони, області, коронавірус, Україна
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