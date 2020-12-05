Карантин: Волинь знову стала «помаранчевою»

Міністерство охорони здоров'я України оновило карантинний поділ України. Згідно з даними на 23 березня, лише одна область залишилася у жовтій зоні – Херсонська. Натомість Волинь, яка, нині вже стала «помаранчевою».Про це повідомляють на сайті МОЗ станом на 10 годину ранку 23 березня.Так, наразі у червоній зоні карантину перебувають Київ та 7 областей: Київська, Львівська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Сумська, Чернівецька.Решта областей, окрім Херсонської, – у помаранчевій зоні.Зауважимо, щодіє як базовий на рівні всієї країни. Встановлюється на рівні регіонів.– попереджувальний рівень, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів.Встановлюється на рівні регіонів, якщо перевищено хоча б один показник:1) захворюваність на грип та ГРВІ перевищує епідемічний поріг2) завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65 відсотків3) кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 3004) кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 605) коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20 відсотків6) зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50 відсотків«Червоний» рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше показників:1) завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65 відсотків2) кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 3003) кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 604) коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20 відсотків5) зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50 відсотків.епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи Міністра охорони здоров'я протягом 48 годин.Рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС набирає чинності не раніше ніж через два дні з дати його оприлюднення.Рішення щодо скасування «червоного» рівня приймається у разі досягнення регіоном усіх показників протягом не менш ніж п’яти днів підряд.