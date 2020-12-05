Карантин: Волинь знову стала «помаранчевою»
Сьогодні, 12:02
Міністерство охорони здоров'я України оновило карантинний поділ України. Згідно з даними на 23 березня, лише одна область залишилася у жовтій зоні – Херсонська. Натомість Волинь, яка ще вчора також була «жовтою», нині вже стала «помаранчевою».
Про це повідомляють на сайті МОЗ станом на 10 годину ранку 23 березня.
Так, наразі у червоній зоні карантину перебувають Київ та 7 областей: Київська, Львівська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Сумська, Чернівецька.
Решта областей, окрім Херсонської, – у помаранчевій зоні.
Зауважимо, що «жовтий» рівень діє як базовий на рівні всієї країни. Встановлюється на рівні регіонів.
«Помаранчевий» – попереджувальний рівень, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів.
Встановлюється на рівні регіонів, якщо перевищено хоча б один показник:
1) захворюваність на грип та ГРВІ перевищує епідемічний поріг
2) завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65 відсотків
3) кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 300
4) кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60
5) коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20 відсотків
6) зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50 відсотків
«Червоний» рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше показників:
1) завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65 відсотків
2) кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 300
3) кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60
4) коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20 відсотків
5) зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50 відсотків.
«Червоний» рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи Міністра охорони здоров'я протягом 48 годин.
Рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС набирає чинності не раніше ніж через два дні з дати його оприлюднення.
Рішення щодо скасування «червоного» рівня приймається у разі досягнення регіоном усіх показників протягом не менш ніж п’яти днів підряд.
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Про це повідомляють на сайті МОЗ станом на 10 годину ранку 23 березня.
Так, наразі у червоній зоні карантину перебувають Київ та 7 областей: Київська, Львівська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Сумська, Чернівецька.
Решта областей, окрім Херсонської, – у помаранчевій зоні.
Зауважимо, що «жовтий» рівень діє як базовий на рівні всієї країни. Встановлюється на рівні регіонів.
«Помаранчевий» – попереджувальний рівень, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів.
Встановлюється на рівні регіонів, якщо перевищено хоча б один показник:
1) захворюваність на грип та ГРВІ перевищує епідемічний поріг
2) завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65 відсотків
3) кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 300
4) кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60
5) коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20 відсотків
6) зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50 відсотків
«Червоний» рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше показників:
1) завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65 відсотків
2) кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 300
3) кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60
4) коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20 відсотків
5) зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50 відсотків.
«Червоний» рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи Міністра охорони здоров'я протягом 48 годин.
Рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС набирає чинності не раніше ніж через два дні з дати його оприлюднення.
Рішення щодо скасування «червоного» рівня приймається у разі досягнення регіоном усіх показників протягом не менш ніж п’яти днів підряд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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