У Луцьку тестують тролейбус з системою знезараження повітря. ВІДЕО

тролейбус, обладнаний новою системою знезараження повітря.



Кварцування салону нині тестують лише на одній машині, – розповів Володимир Бабич.



Решту тролейбусів і автобусів підприємства наразі дезінфікують спеціальними розчинами один раз на день.



Зі слів заступника директора з технічних питань місцевого автоскладального заводу Дмитро Тітаренко, система – сертифікована фірмою-виробником. Поки в інших містах України такі прилади на громадському транспорті не встановлювали.



В основі пристроїв – ультрафіолетова лампа, яка вбивають всі бактерії, грибки, інші інфекційні мікроби. Такі ж лампи використовують для кварцування у лікарнях.



"Знезаражується повітря, яке в салоні тролейбуса, а також всі поверхні: поручні, сидіння, підлогу, боковини", – каже головний інженер.



Коли та як працює система знезараження у тролейбусі, Суспільне розпитало у водія маршруту Віктора Мазурка.



Чи будуть встановлювати системи знезараження в інших тролейбусах, що цього року надійдуть до Луцького підприємства електротранспорту – головний інженер каже, ще не знає. Згідно з тендером, така опція не була передбачена.



Нагадаємо, у зв'язку із поширенням коронавірусної інфекції торік у березні у Луцьку почали дезінфікувати увесь громадський транспорт. Тролейбуси та маршрутки Луцька обробляють дезінфікуючими засобами на базі Луцького підприємства електротранспорту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку виїхав на маршрутКварцування салону нині тестують лише на одній машині, – розповів "Суспільному" головний інженер Луцького підприємства електротранспортуРешту тролейбусів і автобусів підприємства наразі дезінфікують спеціальними розчинами один раз на день.Зі слів заступника директора з технічних питань місцевого автоскладального заводу, система – сертифікована фірмою-виробником. Поки в інших містах України такі прилади на громадському транспорті не встановлювали.В основі пристроїв – ультрафіолетова лампа, яка вбивають всі бактерії, грибки, інші інфекційні мікроби. Такі ж лампи використовують для кварцування у лікарнях."Знезаражується повітря, яке в салоні тролейбуса, а також всі поверхні: поручні, сидіння, підлогу, боковини", – каже головний інженер.Коли та як працює система знезараження у тролейбусі, Суспільне розпитало у водія маршрутуЧи будуть встановлювати системи знезараження в інших тролейбусах, що цього року надійдуть до Луцького підприємства електротранспорту – головний інженер каже, ще не знає. Згідно з тендером, така опція не була передбачена.Нагадаємо, у зв'язку із поширенням коронавірусної інфекції торік у березні у Луцьку почали дезінфікувати увесь громадський транспорт. Тролейбуси та маршрутки Луцька обробляють дезінфікуючими засобами на базі Луцького підприємства електротранспорту.

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