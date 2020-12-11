У Луцьку тестують тролейбус з системою знезараження повітря. ВІДЕО
Сьогодні, 17:50
У Луцьку виїхав на маршрут тролейбус, обладнаний новою системою знезараження повітря.
Кварцування салону нині тестують лише на одній машині, – розповів "Суспільному" головний інженер Луцького підприємства електротранспорту Володимир Бабич.
Решту тролейбусів і автобусів підприємства наразі дезінфікують спеціальними розчинами один раз на день.
Зі слів заступника директора з технічних питань місцевого автоскладального заводу Дмитро Тітаренко, система – сертифікована фірмою-виробником. Поки в інших містах України такі прилади на громадському транспорті не встановлювали.
В основі пристроїв – ультрафіолетова лампа, яка вбивають всі бактерії, грибки, інші інфекційні мікроби. Такі ж лампи використовують для кварцування у лікарнях.
"Знезаражується повітря, яке в салоні тролейбуса, а також всі поверхні: поручні, сидіння, підлогу, боковини", – каже головний інженер.
Коли та як працює система знезараження у тролейбусі, Суспільне розпитало у водія маршруту Віктора Мазурка.
Чи будуть встановлювати системи знезараження в інших тролейбусах, що цього року надійдуть до Луцького підприємства електротранспорту – головний інженер каже, ще не знає. Згідно з тендером, така опція не була передбачена.
Нагадаємо, у зв'язку із поширенням коронавірусної інфекції торік у березні у Луцьку почали дезінфікувати увесь громадський транспорт. Тролейбуси та маршрутки Луцька обробляють дезінфікуючими засобами на базі Луцького підприємства електротранспорту.
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Кварцування салону нині тестують лише на одній машині, – розповів "Суспільному" головний інженер Луцького підприємства електротранспорту Володимир Бабич.
Решту тролейбусів і автобусів підприємства наразі дезінфікують спеціальними розчинами один раз на день.
Зі слів заступника директора з технічних питань місцевого автоскладального заводу Дмитро Тітаренко, система – сертифікована фірмою-виробником. Поки в інших містах України такі прилади на громадському транспорті не встановлювали.
В основі пристроїв – ультрафіолетова лампа, яка вбивають всі бактерії, грибки, інші інфекційні мікроби. Такі ж лампи використовують для кварцування у лікарнях.
"Знезаражується повітря, яке в салоні тролейбуса, а також всі поверхні: поручні, сидіння, підлогу, боковини", – каже головний інженер.
Коли та як працює система знезараження у тролейбусі, Суспільне розпитало у водія маршруту Віктора Мазурка.
Чи будуть встановлювати системи знезараження в інших тролейбусах, що цього року надійдуть до Луцького підприємства електротранспорту – головний інженер каже, ще не знає. Згідно з тендером, така опція не була передбачена.
Нагадаємо, у зв'язку із поширенням коронавірусної інфекції торік у березні у Луцьку почали дезінфікувати увесь громадський транспорт. Тролейбуси та маршрутки Луцька обробляють дезінфікуючими засобами на базі Луцького підприємства електротранспорту.
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