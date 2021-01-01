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У Світязі та у Володимирі-Волинському горіли житлові будинки

У Світязі та у Володимирі-Волинському горіли житлові будинки
24 березня рятувальники ліквідували декілька пожеж, що трапилися у Володимирі-Волинському, Шацькому, Турійському районах та в місті Нововолинську.

Про це інформує У ДСНС України у Волинській області.

Так, о 04:22 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у дерев’яному житловому будинку у Володимирі-Волинському на вулиці Василівській.

З’ясувалося, що вогонь охопив меблі та побутову техніку, поширився на стіни, вікна й перекриття. О 04:42 рятувальники локалізували пожежу, о 05:06 ліквідували. Імовірно, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.

Близько 9-ої години трапилася пожежа у житловому будинку з піноблоків у селі Світязь Шацького району. Вогонь, що виник в приміщенні котельні, поширився на обладнання котельні, речі побутового використання та сягнув перекриття.

Пожежу ліквідували о 09:43. Причину пожежі встановлюють.

А у селі Купичів Турійського району рятувальники ліквідували пожежу в дерев’яній господарській будівлі, що, імовірно, трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.

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Теги: пожежі, Волинь, рятувальники
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