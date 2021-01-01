У Світязі та у Володимирі-Волинському горіли житлові будинки

24 березня рятувальники ліквідували декілька пожеж, що трапилися у Володимирі-Волинському, Шацькому, Турійському районах та в місті Нововолинську.Про це інформує У ДСНС України у Волинській області.Так, о 04:22 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у дерев’яному житловому будинку у Володимирі-Волинському на вулиці Василівській.З’ясувалося, що вогонь охопив меблі та побутову техніку, поширився на стіни, вікна й перекриття. О 04:42 рятувальники локалізували пожежу, о 05:06 ліквідували. Імовірно, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.Близько 9-ої години трапилася пожежа у житловому будинку з піноблоків у селі Світязь Шацького району. Вогонь, що виник в приміщенні котельні, поширився на обладнання котельні, речі побутового використання та сягнув перекриття.Пожежу ліквідували о 09:43. Причину пожежі встановлюють.А у селі Купичів Турійського району рятувальники ліквідували пожежу в дерев’яній господарській будівлі, що, імовірно, трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.