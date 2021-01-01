У Світязі та у Володимирі-Волинському горіли житлові будинки
Сьогодні, 10:04
24 березня рятувальники ліквідували декілька пожеж, що трапилися у Володимирі-Волинському, Шацькому, Турійському районах та в місті Нововолинську.
Про це інформує У ДСНС України у Волинській області.
Так, о 04:22 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у дерев’яному житловому будинку у Володимирі-Волинському на вулиці Василівській.
З’ясувалося, що вогонь охопив меблі та побутову техніку, поширився на стіни, вікна й перекриття. О 04:42 рятувальники локалізували пожежу, о 05:06 ліквідували. Імовірно, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.
Близько 9-ої години трапилася пожежа у житловому будинку з піноблоків у селі Світязь Шацького району. Вогонь, що виник в приміщенні котельні, поширився на обладнання котельні, речі побутового використання та сягнув перекриття.
Пожежу ліквідували о 09:43. Причину пожежі встановлюють.
А у селі Купичів Турійського району рятувальники ліквідували пожежу в дерев’яній господарській будівлі, що, імовірно, трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує У ДСНС України у Волинській області.
Так, о 04:22 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у дерев’яному житловому будинку у Володимирі-Волинському на вулиці Василівській.
З’ясувалося, що вогонь охопив меблі та побутову техніку, поширився на стіни, вікна й перекриття. О 04:42 рятувальники локалізували пожежу, о 05:06 ліквідували. Імовірно, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.
Близько 9-ої години трапилася пожежа у житловому будинку з піноблоків у селі Світязь Шацького району. Вогонь, що виник в приміщенні котельні, поширився на обладнання котельні, речі побутового використання та сягнув перекриття.
Пожежу ліквідували о 09:43. Причину пожежі встановлюють.
А у селі Купичів Турійського району рятувальники ліквідували пожежу в дерев’яній господарській будівлі, що, імовірно, трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині легковик збив велосипедиста
Сьогодні, 10:42
Відтепер квитки на матчі «Волині» можна купити тільки онлайн
Сьогодні, 10:21
У Світязі та у Володимирі-Волинському горіли житлові будинки
Сьогодні, 10:04
У Луцьку мешканці деяких будинків зилишились без опалення
Сьогодні, 09:49