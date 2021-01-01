Чим багата очільниця податкової на Волині

Світлана Савчук за рік заробила 347 892 гривні.



Про це йдеться у електронній декларації за 2020 рік, опублікованій на сайті



Світлана Савчук не задекларувала свого житла. Жінка має право користування квартирою в Луцьку на 78 кв. м, що належить громадянці Євгенії Сапожнік. У власності очільниці ДПС на Волині - земля в Боратині на 0,12 га. Натомість її чоловік Ігор Пекарчук володіє землею на 0,2 га та 0,07 га у Копачівці, а також житловим будинком площею 149,20 кв. м.



Світлана Савчук має право користування Toyota Highlander 2008 року випуску, що також належить громадянці Євгенії Сапожнік. Чоловік кермує Mitsubishi L200 2013 року випуску.



За рік Світлана Савчук заробила 347 892 гривні, тобто майже 29 тисяч у місяць, отримала 65018 гривень процентів у банку. Ігор Пекарчук заробив 46382 гривні як підприємець.



Готівкою очільниця податкової тримає 400 000 гривень, її чоловік - 22000 доларів. На рахунку в банку Савчук має 677 336 гривень.

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