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Протести в Білорусі: майже 190 затриманих

Протести в Білорусі: майже 190 затриманих
На сьогоднішніх акціях протесту в Мінську та інших містах Білорусі затримано вже 189 осіб.

Як передає Укрінформ.

Більшість затриманих - мешканці Мінська. Крім того, затримання протестувальників пройшли в Новогрудку, Бресті, Могильові, Солігорську, Новополоцьку, Барановичах.

Водночас, за даними порталу TUT.by, акції на підтримку білоруської опозиції відбулися в різних країнах світу.

Як повідомлялося, з ранку 27 березня силові структури почали стягувати до Мінська спецтехніку, люди в формі без розпізнавальних знаків знищували біло-червоно-білу символіку, яка з'явилася напередодні.

25 березня в Білорусі відзначали неофіційне свято - День Волі. Того дня в Мінськ також була стягнута спеціальна і військова техніка, в тому числі водомети. За повідомленнями правозахисників, по всій країні були затримані щонайменше 245 осіб.

Як відомо, в Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада жорстоко придушує виступи, проти опозиції застосовуються репресії.
Більшість демократичних країн світу, в тому числі Україна, не визнають легітимність режиму Лукашенка.

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Теги: Білорусь, акції протесту
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