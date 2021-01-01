Протести в Білорусі: майже 190 затриманих Tweet



Як передає



Більшість затриманих - мешканці Мінська. Крім того, затримання протестувальників пройшли в Новогрудку, Бресті, Могильові, Солігорську, Новополоцьку, Барановичах.



Водночас, за даними порталу TUT.by, акції на підтримку білоруської опозиції відбулися в різних країнах світу.



Як повідомлялося, з ранку 27 березня силові структури почали стягувати до Мінська спецтехніку, люди в формі без розпізнавальних знаків знищували біло-червоно-білу символіку, яка з'явилася напередодні.



25 березня в Білорусі відзначали неофіційне свято - День Волі. Того дня в Мінськ також була стягнута спеціальна і військова техніка, в тому числі водомети. За повідомленнями правозахисників, по всій країні були затримані щонайменше 245 осіб.



Як відомо, в Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада жорстоко придушує виступи, проти опозиції застосовуються репресії.

Більшість демократичних країн світу, в тому числі Україна, не визнають легітимність режиму Лукашенка.



На сьогоднішніх акціях протесту в Мінську та інших містах Білорусі затримано вже 189 осіб.Як передає Укрінформ Більшість затриманих - мешканці Мінська. Крім того, затримання протестувальників пройшли в Новогрудку, Бресті, Могильові, Солігорську, Новополоцьку, Барановичах.Водночас, за даними порталу TUT.by, акції на підтримку білоруської опозиції відбулися в різних країнах світу.Як повідомлялося, з ранку 27 березня силові структури почали стягувати до Мінська спецтехніку, люди в формі без розпізнавальних знаків знищували біло-червоно-білу символіку, яка з'явилася напередодні.25 березня в Білорусі відзначали неофіційне свято - День Волі. Того дня в Мінськ також була стягнута спеціальна і військова техніка, в тому числі водомети. За повідомленнями правозахисників, по всій країні були затримані щонайменше 245 осіб.Як відомо, в Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений. Влада жорстоко придушує виступи, проти опозиції застосовуються репресії.Більшість демократичних країн світу, в тому числі Україна, не визнають легітимність режиму Лукашенка.



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