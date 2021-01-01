Той, хто вгадає рахунок наступного матчу «Волині», отримає книгу Кварцяного





Про це йдеться на сторінці клубу у соцмережах.



31 березня, о 17:00 «Волинь» прийме «Миколаїв» у рамках 19-го туру Першої ліги чемпіонату України.



"У Луцьку, мабуть, як вигравати «корабелів», ніхто не знає краще за багаторічного наставника нашого клубу – Віталія Кварцяного. Саме він тренував «Волинь», коли наша команда виграла у завтрашнього суперника «золотий матч», який приніс лучанам золоті медалі Другої ліги чемпіонату СРСР. Тож не дивно, що тепер приз – книга Віталія Кварцяного «Футбол – не тільки перемоги» від самого автора", - йдеться у дописі.



Умови розіграшу такі:



1. Бути підписником офіційних сторінок клубу в



2. Залишити прогноз на матч «Волинь» - «Миколаїв» у коментарях під відповідним постом. Зауважимо, що потрібно не лише вгадати рахунок, а й написати авторів голів у складі «Волині» (якщо згідно вашого прогнозу наша команда повинна забити голи)

Приклад – «Волинь» - «Миколаїв» 2:1 (Коломоєць, Приймак)



За підсумками конкурсу переможець отримає приз від автора книги Віталія Кварцяного.



Нагадаємо, що матч 19-го туру Першої ліги між «Волинню» та «Миколаєвом» відбудеться у п’ятницю, 31 березня, на стадіоні «Авангард» та розпочнеться о 17:00.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У футбольному клубі «Волинь» оголосили про новий розіграш. Вболівальник, який вгадає рахунок наступного матчу, отримає подарунок.Про це йдеться на сторінці клубу у соцмережах.31 березня, о 17:00 «Волинь» прийме «Миколаїв» у рамках 19-го туру Першої ліги чемпіонату України."У Луцьку, мабуть, як вигравати «корабелів», ніхто не знає краще за багаторічного наставника нашого клубу – Віталія Кварцяного. Саме він тренував «Волинь», коли наша команда виграла у завтрашнього суперника «золотий матч», який приніс лучанам золоті медалі Другої ліги чемпіонату СРСР. Тож не дивно, що тепер приз – книга Віталія Кварцяного «Футбол – не тільки перемоги» від самого автора", - йдеться у дописі.Умови розіграшу такі:1. Бути підписником офіційних сторінок клубу в Instagram та Facebook.2. Залишити прогноз на матч «Волинь» - «Миколаїв» у коментарях під відповідним постом. Зауважимо, що потрібно не лише вгадати рахунок, а й написати авторів голів у складі «Волині» (якщо згідно вашого прогнозу наша команда повинна забити голи)Приклад – «Волинь» - «Миколаїв» 2:1 (Коломоєць, Приймак)За підсумками конкурсу переможець отримає приз від автора книги Віталія Кварцяного.Нагадаємо, що матч 19-го туру Першої ліги між «Волинню» та «Миколаєвом» відбудеться у п’ятницю, 31 березня, на стадіоні «Авангард» та розпочнеться о 17:00.

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