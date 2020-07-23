Прокурори наполягають розслідувати справу щодо підлітків, які стріляли з пістолета в центрі Луцька
Сьогодні, 12:11
Прокурори Луцької окружної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про вчинення 16-річним та 17-річним підлітками у Луцьку хуліганства, скасували постанову дізнавачів поліції про його закриття як незаконну й передчасну.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Нагадаємо, що увечері 27 березня 2021 року невідомі особи в присутності перехожих неодноразово стріляли з пістолета на проспекті Волі та Театральному майдані у Луцьку.
Наступного дня поліція повідомила громадськості, що упродовж усього двох годин встановила особи причетних до цих дій неповнолітніх.І вже за три дні дізнавачі Луцького районного управління поліції закрили провадження щодо підлітків, не знайшовши у їхніх діях складу кримінального правопорушення.
Скасувавши постанову про закриття провадження, прокурори наполягають на всебічному, повному й неупередженому дослідженні обставин події та наданні їм належної правової оцінки.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Нагадаємо, що увечері 27 березня 2021 року невідомі особи в присутності перехожих неодноразово стріляли з пістолета на проспекті Волі та Театральному майдані у Луцьку.
Наступного дня поліція повідомила громадськості, що упродовж усього двох годин встановила особи причетних до цих дій неповнолітніх.І вже за три дні дізнавачі Луцького районного управління поліції закрили провадження щодо підлітків, не знайшовши у їхніх діях складу кримінального правопорушення.
Скасувавши постанову про закриття провадження, прокурори наполягають на всебічному, повному й неупередженому дослідженні обставин події та наданні їм належної правової оцінки.
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