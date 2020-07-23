Прокурори наполягають розслідувати справу щодо підлітків, які стріляли з пістолета в центрі Луцька

Прокурори Луцької окружної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про вчинення 16-річним та 17-річним підлітками у Луцьку хуліганства, скасували постанову дізнавачів поліції про його закриття як незаконну й передчасну.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.Нагадаємо, що увечері 27 березня 2021 року невідомі особи в присутності перехожих неодноразовоНаступного дня поліція повідомила громадськості, що упродовж усього двох годин встановилаІ вже за три дні дізнавачі Луцького районного управління поліції закрили провадження щодо підлітків, не знайшовши у їхніх діях складу кримінального правопорушення.Скасувавши постанову про закриття провадження, прокурори наполягають на всебічному, повному й неупередженому дослідженні обставин події та наданні їм належної правової оцінки.