У Луцьку нацгвардійці затримали хлопця з наркотиками





Трапилося це о 19:15 на вулиці Івана Франка поблизу приміщення «Волиньгазу», - інформує пресслужба Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцька.



Під час поверхневого огляду особистих речей у 22-річного хлопця гвардійці виявили у кишені куртки паперовий згорток з речовиною рослинного походження, ззовні схожою на канабіс.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Виявлені наркотичні речовини вилучили та направили на дослідження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулої доби під час несення служби з охорони громадського порядку патруль військовослужбовців затримав лучанина з наркотичними речовинами.Трапилося це о 19:15 на вулиці Івана Франка поблизу приміщення «Волиньгазу», - інформує пресслужба Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцька.Під час поверхневого огляду особистих речей у 22-річного хлопця гвардійці виявили у кишені куртки паперовий згорток з речовиною рослинного походження, ззовні схожою на канабіс.На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Виявлені наркотичні речовини вилучили та направили на дослідження.

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