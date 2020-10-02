У Луцьку нацгвардійці затримали хлопця з наркотиками
Сьогодні, 20:40
Минулої доби під час несення служби з охорони громадського порядку патруль військовослужбовців затримав лучанина з наркотичними речовинами.
Трапилося це о 19:15 на вулиці Івана Франка поблизу приміщення «Волиньгазу», - інформує пресслужба Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцька.
Під час поверхневого огляду особистих речей у 22-річного хлопця гвардійці виявили у кишені куртки паперовий згорток з речовиною рослинного походження, ззовні схожою на канабіс.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Виявлені наркотичні речовини вилучили та направили на дослідження.
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Трапилося це о 19:15 на вулиці Івана Франка поблизу приміщення «Волиньгазу», - інформує пресслужба Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцька.
Під час поверхневого огляду особистих речей у 22-річного хлопця гвардійці виявили у кишені куртки паперовий згорток з речовиною рослинного походження, ззовні схожою на канабіс.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Виявлені наркотичні речовини вилучили та направили на дослідження.
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