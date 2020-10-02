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У Луцьку нацгвардійці затримали хлопця з наркотиками

У Луцьку нацгвардійці затримали хлопця з наркотиками
Минулої доби під час несення служби з охорони громадського порядку патруль військовослужбовців затримав лучанина з наркотичними речовинами.

Трапилося це о 19:15 на вулиці Івана Франка поблизу приміщення «Волиньгазу», - інформує пресслужба Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцька.

Під час поверхневого огляду особистих речей у 22-річного хлопця гвардійці виявили у кишені куртки паперовий згорток з речовиною рослинного походження, ззовні схожою на канабіс.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Виявлені наркотичні речовини вилучили та направили на дослідження.

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Теги: наркотики, Луцьк, хлопець
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