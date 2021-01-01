У місті на Волині через куріння у ліжку горів житловий будинок. ФОТО





Як повідомили володимир-волинські рятувальники



О 12:27 вогнеборці локалізували пожежу, а о 12:29 ліквідували її.



Пожежа виникла в житловій кімнаті розміром 3х5 м. Ймовірна причина загоряння – необережне поводження з вогнем під час куріння.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському 5-го квітня виникла пожежа у житловому будинку на вулиці Генерала Шухевича.Як повідомили володимир-волинські рятувальники БУГу , о 12:18 на пункт зв’язку 7 ДПРЧ УДСНС України у Волинській області поступило повідомлення про пожежу в одноповерховому цегляному житловому будинку критим шифером.О 12:27 вогнеборці локалізували пожежу, а о 12:29 ліквідували її.Пожежа виникла в житловій кімнаті розміром 3х5 м. Ймовірна причина загоряння – необережне поводження з вогнем під час куріння.

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