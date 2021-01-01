У місті на Волині через куріння у ліжку горів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 15:38
У Володимирі-Волинському 5-го квітня виникла пожежа у житловому будинку на вулиці Генерала Шухевича.
Як повідомили володимир-волинські рятувальники БУГу, о 12:18 на пункт зв’язку 7 ДПРЧ УДСНС України у Волинській області поступило повідомлення про пожежу в одноповерховому цегляному житловому будинку критим шифером.
О 12:27 вогнеборці локалізували пожежу, а о 12:29 ліквідували її.
Пожежа виникла в житловій кімнаті розміром 3х5 м. Ймовірна причина загоряння – необережне поводження з вогнем під час куріння.
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Як повідомили володимир-волинські рятувальники БУГу, о 12:18 на пункт зв’язку 7 ДПРЧ УДСНС України у Волинській області поступило повідомлення про пожежу в одноповерховому цегляному житловому будинку критим шифером.
О 12:27 вогнеборці локалізували пожежу, а о 12:29 ліквідували її.
Пожежа виникла в житловій кімнаті розміром 3х5 м. Ймовірна причина загоряння – необережне поводження з вогнем під час куріння.
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