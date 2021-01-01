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У місті на Волині через куріння у ліжку горів житловий будинок. ФОТО

У місті на Волині через куріння у ліжку горів житловий будинок. ФОТО
У Володимирі-Волинському 5-го квітня виникла пожежа у житловому будинку на вулиці Генерала Шухевича.

Як повідомили володимир-волинські рятувальники БУГу, о 12:18 на пункт зв’язку 7 ДПРЧ УДСНС України у Волинській області поступило повідомлення про пожежу в одноповерховому цегляному житловому будинку критим шифером.

О 12:27 вогнеборці локалізували пожежу, а о 12:29 ліквідували її.

Пожежа виникла в житловій кімнаті розміром 3х5 м. Ймовірна причина загоряння – необережне поводження з вогнем під час куріння.

У місті на Волині через куріння у ліжку горів житловий будинок. ФОТО
У місті на Волині через куріння у ліжку горів житловий будинок. ФОТО
У місті на Волині через куріння у ліжку горів житловий будинок. ФОТО
У місті на Волині через куріння у ліжку горів житловий будинок. ФОТО
У місті на Волині через куріння у ліжку горів житловий будинок. ФОТО

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Теги: Володимир, пожежа, куріння
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