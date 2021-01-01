«Волинь» втратила очки у другому матчі поспіль

Луцька «Волинь» не зуміла переграти свого конкурента за вихід в УПЛ ФК «Агробізнес» з Волочиська і повертається додому з нічиєю.Матч відбувся у понеділок, 5 квітня, на Хмельниччині, - йдеться на офіційному сайті «хрестонсців».Матч у Волочиську між «Волинню» та місцевим «Агробізнесом» мав статус «гри за шість очок» для обох суперників. Відтак, початок матчу супроводжувався доволі обережними діями без особливих загострень. Ігрова ініціатива більшою мірою належала лучанам, які, втім тривалий час не могли матеріалізувати її хоча б в удари воротам. Перша небезпека у грі трапилася аж після перших півгодини матчу. Спочатку Приймак дальнім ударом під поперечку змусив попрацювати кіпера господарів. А вже за дві хвилини Оринчак з кількох метрів з розвороту пробив прямо у Мозіля. «Агробізнес», у свою чергу, провів кілька контратак, але Леванідову у гру серйозно вступити так і не довелося. А вже у компенсований арбітром час з вигідної позиції по центру карного пробивав Коломоєць, але м’яч пролетів вище поперечки. Відтак, на перерву команди пішли без м’ячів.Після відпочинку перебіг подій на полі суттєво не змінився – напружена боротьба в центрі поля за ініціативу без суттєвих загроз воротам обох команд. Ближче до середини тайму певна ігрова перевага, знову ж таки, перейшла до лучан, але їхні комбінації до ударів по воротам практично не доходили. І лише Кобзар на 75-й хвилині серйозно потурбував кіпера господарів, пробивши з правого кута карного в нижній кут, проте воротар «Агробізнесу» виявився на місці.Суперечливий момент у грі видався на 80-й хвилині, коли після подачі кутового з правого краю м’яч, здавалося, влучив у руку захиснику господарів, про що активно сигналізували гравці «Волині». Проте суддівський свисток в даному епізоді промовчав. А на 87-й хвилині внаслідок неузгодженості між воротарем та захисником Мартинюк перехопив м’яча, але не зумів пробити по пустим воротам, бо був збитий голкіпером господарів на лінії карного. Небезпечний штрафний у виконанні Приймака завершився обвідним ударом в дальній нижній кут, але Мозіль зумів потягнути цей постріл.Завершальні хвилини гри пройшли в атаках лучан, але нулі на табло залишились незмінними.