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У «Луцькспецкомунтрансі», «Ласці», ЖКП №2 – нові очільники

У «Луцькспецкомунтрансі», «Ласці», ЖКП №2 – нові очільники
КП «Луцькспецкомунтранс», КП «Ласка», ЖКП №2 призначили нових директорів.

Про це йшлося у вівторок, 6 квітня, під час оперативної наради у Луцькраді.

У КП «Луцькспецкомунтранс» призначили очільника. Ним став виконувач обов’язків керівника підприємства Володимир Марценюк. За словами мера Луцька Ігоря Поліщука, основні завдання, котрі має виконати новий керівник, стосуються питань використання, списання пального, наведення порядку з господарською діяльністю, проведення якісної претензійної роботи, адже на сьогодні перед підприємством є борг у 10 мільйонів гривень, забезпечення якісного, своєчасного вивезення сміття, проведення рекультивації старої черги полігону, будівництва нової черги та будівництва сміттєпереробного заводу.

«Із усіма, хто не хоче працювати чесно, нормально, порядно, мусите попрощатися», - наголосив мер.

КП «Ласка» очолила Оксана Богданюк, яка досі виконувала обов’язки керівника. Ігор Поліщук відзначив, що Луцьк – проти жорсткого поводження з тваринами. Потрібно навести лад із безпритульними тваринами, аби батьки не боялися відводити своїх дітей у школи чи садки, особливо у проблемних мікрорайонах, як от ЛПЗ. Він наголосив, що місто боротиметься з недобросовісними підприємцями, які відловлюють тварин у інших містах і везуть в Луцьк.

ЖКП №2 очолив ексдепутат Микола Романюк. «Сьогодні, на превеликий жаль, у силу відношення до людей, якості роботи, довіра лучан до «жеків» - украй низька», - звернувся до нього Ігор Поліщук, тож попросив працювати на совість, аби передусім покращити стан справ у житловому фонді і відновити хорошу репутацію ЖКП.

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Теги: Луцьк, комунальне підприємство, директор, Луцькрада, варте уваги
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