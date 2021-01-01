У «Луцькспецкомунтрансі», «Ласці», ЖКП №2 – нові очільники





Про це йшлося у вівторок, 6 квітня, під час оперативної наради у Луцькраді.



У КП «Луцькспецкомунтранс» призначили очільника. Ним став виконувач обов’язків керівника підприємства Володимир Марценюк. За словами мера Луцька Ігоря Поліщука, основні завдання, котрі має виконати новий керівник, стосуються питань



«Із усіма, хто не хоче працювати чесно, нормально, порядно, мусите попрощатися», - наголосив мер.



КП «Ласка» очолила Оксана Богданюк, яка досі виконувала обов’язки керівника. Ігор Поліщук відзначив, що Луцьк – проти жорсткого поводження з тваринами. Потрібно навести лад із безпритульними тваринами, аби батьки не боялися відводити своїх дітей у школи чи садки, особливо у проблемних мікрорайонах, як от ЛПЗ. Він наголосив, що місто боротиметься з недобросовісними підприємцями, які відловлюють тварин у інших містах і везуть в Луцьк.



ЖКП №2 очолив ексдепутат Микола Романюк. «Сьогодні, на превеликий жаль, у силу відношення до людей, якості роботи, довіра лучан до «жеків» - украй низька», - звернувся до нього Ігор Поліщук, тож попросив працювати на совість, аби передусім покращити стан справ у житловому фонді і відновити хорошу репутацію ЖКП.

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