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У Луцьку візьмуться за демонтаж «облізлих» рекламних конструкцій

У Луцьку візьмуться за демонтаж «облізлих» рекламних конструкцій
У Луцьку візьмуться за приведення до ладу рекламних конструкцій. Декотрі з них навіть будуть демонтовувати.

Про це йшлося у вівторок, 6 квітня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Міський голова Луцька Ігор Поліщук зауважив, що після зимового періоду багато засобів зовнішньої реклами мають неналежний вигляд. Він наголосив, що потрібно терміново повідомити всіх власників зовнішньої реклами про необхідність впорядкування площ.

«Облізлі конструкції, папір, який розвівається… Якщо власник не може привести ці конструкції до порядку, утримувати їх, то треба вдаватися до демонтажу», - сказав Ігор Поліщук.

За словами мера, незаповненість бордів, сітілайтів тощо свідчить про відсутність попиту на рекламу, а отже такі конструкції не потрібні. Тому на найближчі засідання виконкому підготують відповідні проєкти рішень, що стосуються знесень рекламних конструкцій, що перебувають у неналежному стані.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: рекламні конструкції, демонтаж
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