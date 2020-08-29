«Незрозуміла організація»: у Луцькраді оголосили війну «Муніципальній лікарняній касі»
Сьогодні, 10:05
Медзаклади Луцька припинять співпрацювати із благодійним фондом «Муніципальна лікарняна каса».
Про це йшлося у вівторок, 6 квітня, під час оперативної наради у Луцькраді.
«Незрозуміла структура, де засновниками є експосадовці Луцької міської ради. Я хочу, щоб ті лікувальні заклади, які є в нашому місті, припинили свою співпрацю з цією незрозумілою організацією», - наголосив мер Ігор Поліщук, говорячи про діяльність БФ «Муніципальна лікарняна каса».
Окрім цього, «Муніципальну лікарняну касу» виселять із приміщення, що на проспекті Волі, 1.
«Сьогодні треба людям чітко пояснити, що в нас НСЗУ укладає договори з лікувальними закладами щодо окремих пакетів послуг, але не всю допомогу контрактує НСЗУ. Якість послуги оплачують не повністю або ж не оплачують взагалі. Треба чесно людям відкрито сказати, що за певну послугу потрібно буде доплатити, адже за неї не платить НСЗУ, і вигадати такий механізм, щоб все було відкрито, чітко і прозоро», - додав Поліщук.
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Про це йшлося у вівторок, 6 квітня, під час оперативної наради у Луцькраді.
«Незрозуміла структура, де засновниками є експосадовці Луцької міської ради. Я хочу, щоб ті лікувальні заклади, які є в нашому місті, припинили свою співпрацю з цією незрозумілою організацією», - наголосив мер Ігор Поліщук, говорячи про діяльність БФ «Муніципальна лікарняна каса».
Окрім цього, «Муніципальну лікарняну касу» виселять із приміщення, що на проспекті Волі, 1.
«Сьогодні треба людям чітко пояснити, що в нас НСЗУ укладає договори з лікувальними закладами щодо окремих пакетів послуг, але не всю допомогу контрактує НСЗУ. Якість послуги оплачують не повністю або ж не оплачують взагалі. Треба чесно людям відкрито сказати, що за певну послугу потрібно буде доплатити, адже за неї не платить НСЗУ, і вигадати такий механізм, щоб все було відкрито, чітко і прозоро», - додав Поліщук.
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