Біля лікарні поблизу Луцька пограбували чоловіка
Сьогодні, 11:50
Поліцейські розкрили низку крадіжок на території Луцька та району.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Про крадіжку грошових коштів із сумки повідомив 63-річний лучанин вчора, 5 квітня, близько 22 години. Як розповів заявник, інцидент трапився біля Луцької центральної районної лікарні о 11 ранку, невідома особа заволоділа близько 3 тисячами гривень чоловіка. Співробітники сектору реагування патрульної поліції, завдяки відео з камер спостереження, за короткий період часу встановили особу зловмисниці. Нею виявилась 57-річна лучанка. Викрадені кошти повернули потерпілому.
Також вчора співробітники відділу кримінальної поліції спіймали 26-річного зловмисника, який викрав два ноутбуки із квартири лучанина. Завдана сума збитків - близько 20 тисяч гривень.
Днями до поліції звернулася 57-річна жителька села Березолуки Луцького району. Громадянка повідомила про крадіжку майна з її господарства. Зловмисники вночі незаконно проникли до підсобного приміщення та поцупили звідти металеву тачку, корморізку, борони та запчастини для трактора. Загальна вартість викраденого - близько 10 тисяч гривень. Співробітники сектору кримінальної поліції оперативно встановили, що до крадіжки причетні 47-річний односелець заявниці та 18-річний житель сусіднього населеного пункту. Викрадене правоохоронці вилучили та вже повернули власниці.
За фактами кримінальних правопорушень відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Досудове слідство триває.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Про крадіжку грошових коштів із сумки повідомив 63-річний лучанин вчора, 5 квітня, близько 22 години. Як розповів заявник, інцидент трапився біля Луцької центральної районної лікарні о 11 ранку, невідома особа заволоділа близько 3 тисячами гривень чоловіка. Співробітники сектору реагування патрульної поліції, завдяки відео з камер спостереження, за короткий період часу встановили особу зловмисниці. Нею виявилась 57-річна лучанка. Викрадені кошти повернули потерпілому.
Також вчора співробітники відділу кримінальної поліції спіймали 26-річного зловмисника, який викрав два ноутбуки із квартири лучанина. Завдана сума збитків - близько 20 тисяч гривень.
Днями до поліції звернулася 57-річна жителька села Березолуки Луцького району. Громадянка повідомила про крадіжку майна з її господарства. Зловмисники вночі незаконно проникли до підсобного приміщення та поцупили звідти металеву тачку, корморізку, борони та запчастини для трактора. Загальна вартість викраденого - близько 10 тисяч гривень. Співробітники сектору кримінальної поліції оперативно встановили, що до крадіжки причетні 47-річний односелець заявниці та 18-річний житель сусіднього населеного пункту. Викрадене правоохоронці вилучили та вже повернули власниці.
За фактами кримінальних правопорушень відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Досудове слідство триває.
Фото - ілюстративне
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