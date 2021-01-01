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Біля лікарні поблизу Луцька пограбували чоловіка

Біля лікарні поблизу Луцька пограбували чоловіка
Поліцейські розкрили низку крадіжок на території Луцька та району.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Про крадіжку грошових коштів із сумки повідомив 63-річний лучанин вчора, 5 квітня, близько 22 години. Як розповів заявник, інцидент трапився біля Луцької центральної районної лікарні о 11 ранку, невідома особа заволоділа близько 3 тисячами гривень чоловіка. Співробітники сектору реагування патрульної поліції, завдяки відео з камер спостереження, за короткий період часу встановили особу зловмисниці. Нею виявилась 57-річна лучанка. Викрадені кошти повернули потерпілому.

Також вчора співробітники відділу кримінальної поліції спіймали 26-річного зловмисника, який викрав два ноутбуки із квартири лучанина. Завдана сума збитків - близько 20 тисяч гривень.

Днями до поліції звернулася 57-річна жителька села Березолуки Луцького району. Громадянка повідомила про крадіжку майна з її господарства. Зловмисники вночі незаконно проникли до підсобного приміщення та поцупили звідти металеву тачку, корморізку, борони та запчастини для трактора. Загальна вартість викраденого - близько 10 тисяч гривень. Співробітники сектору кримінальної поліції оперативно встановили, що до крадіжки причетні 47-річний односелець заявниці та 18-річний житель сусіднього населеного пункту. Викрадене правоохоронці вилучили та вже повернули власниці.

За фактами кримінальних правопорушень відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Досудове слідство триває.

Фото - ілюстративне

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Теги: пограбування, крадіжки, Луцьк, Луцький район
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